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Российские синхронистки не стали винить организаторов за ошибку с музыкой во время предварительных соревнований

16:48
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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко заявили, что не держат зла на диджея, который во время предварительных соревнований на Олимпийских играх в Токио включил неправильную музыку.

«Диджей нам сказал, что это его ошибка, что это он не поставил нужный трек. Самое смешное, что в Афинах, когда была проблема с музыкой, был тот же диджей. Значит, все идет по плану, так и должно быть. Пусть это будет самой большой неприятностью для нас.

Мы его хорошо знаем, хорошо с ним общаемся, не собираемся никого винить и обвинять, ошибиться может каждый», — сказала Ромашина ТАСС.

Колесниченко отметила, что инцидент дал дуэту дополнительный эмоциональный заряд.

«Уже посмеялись. В тот момент, конечно, было не смешно, но мы не дрогнули. У нас смешанные чувства, потому что эта ситуация нас подстегнула, придала больше адреналина и драйва, это дало нам больше сил и энергии. Потому что какого-то моментика не хватало, хорошо, что он появился», — рассказала она.

В начале произвольной программы россиянок под названием «Пауки» диджей допустил ошибку, поставив другую музыку.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12042077

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Иван Шитик все материалы автора

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