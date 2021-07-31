Расписание соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по синхронному плаванию начнется 2 августа и завершится 7 августа.

На Олимпиаде в Японии будет разыграно два комплекта медалей: дуэты и групповые соревнования.

Состав сборной России

Дуэт: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.

Группа: Колесниченко, Ромашина, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Вероника Калинина (запасная).

Ромашина пять раз выигрывала Олимпийские игры, на счету Колесниченко — одна золотая медаль (Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро).

Синхронное плавание. Олимпийские игры-2020. Токио. 2 августа — 7 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

2 августа. 13:30 — 15:00. Дуэты. Произвольная программа. Произвольный раунд.

3 августа. 13:30 — 15:00. Дуэты. Техническая программа.

4 августа. 13:30 — 15:00. Дуэты. Произвольная программа. Финал.

6 августа. 13:30 — 15:00. Группы. Техническая программа.

7 августа. 13:30 — 15:10. Группы. Произвольная программа. Финал.

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