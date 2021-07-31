Расписание соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх-2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по синхронному плаванию начнется 2 августа и завершится 7 августа.
На Олимпиаде в Японии будет разыграно два комплекта медалей: дуэты и групповые соревнования.
Состав сборной России
Дуэт: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.
Группа: Колесниченко, Ромашина, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Вероника Калинина (запасная).
Ромашина пять раз выигрывала Олимпийские игры, на счету Колесниченко — одна золотая медаль (Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро).
Синхронное плавание. Олимпийские игры-2020. Токио. 2 августа — 7 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований
2 августа. 13:30 — 15:00. Дуэты. Произвольная программа. Произвольный раунд.
3 августа. 13:30 — 15:00. Дуэты. Техническая программа.
4 августа. 13:30 — 15:00. Дуэты. Произвольная программа. Финал.
6 августа. 13:30 — 15:00. Группы. Техническая программа.
7 августа. 13:30 — 15:10. Группы. Произвольная программа. Финал.
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Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: расписание и результаты, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021
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