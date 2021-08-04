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Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио

16:48
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Президент России Владимир Путин поздравил российских синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой в соревнованиях среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

«Сердечно поздравляю вас с олимпийским триумфом.

Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания.

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

4 августа Ромашина и Колесниченко выиграли соревнования среди дуэтов на Играх в Токио. В финале они набрали 195,9079 балла.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/66321

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