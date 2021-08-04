Украину и Россию перепутали на церемонии награждения в синхронном плавании
15:49
Диктор соревнований по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио перепутал Украину и Олимпийский комитет России во время церемонии награждения. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали олимпийскими чемпионками, опередив китаянок и украинок. Однако на награждении диктор объявил, что бронзу взяли Марта Федина и Анастасия Савчук из команды ОКР. Затем он исправился, сказав «Украина».
Россиянки взяли 14-е золото России на Олимпиаде. Для Ромашиной это шестое олимпийское золото, что делает ее самой титулованной синхронисткой мира.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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