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Украину и Россию перепутали на церемонии награждения в синхронном плавании

15:49
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Диктор соревнований по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио перепутал Украину и Олимпийский комитет России во время церемонии награждения. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали олимпийскими чемпионками, опередив китаянок и украинок. Однако на награждении диктор объявил, что бронзу взяли Марта Федина и Анастасия Савчук из команды ОКР. Затем он исправился, сказав «Украина».

Россиянки взяли 14-е золото России на Олимпиаде. Для Ромашиной это шестое олимпийское золото, что делает ее самой титулованной синхронисткой мира.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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