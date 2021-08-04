Прославленная синхронистка, пятикратная Олимпийская чемпионка Наталья Ищенко поздравила российских спортсменок с золотой Олимпийских игр в Токио в соревновании дуэтов.

«Я безумно рада за девчонок! До мурашек буквально. Смотрела от начала и до конца, переживала больше, чем когда сама выступала. Блестящая программа и безупречное исполнение! Последние ночи, если честно, плохо спала, переживала за них, понимала, какой груз на плечах и как все непросто. За Свету просто счастлива. Она многим пожертвовала, чтобы выиграть эту медаль. Долго тренировалась и готовилась на закрытой базе, не имея возможности видеться с дочкой, а я знаю, как это важно для нее. Горжусь ей и от всей души поздравляю обеих Светлан с этой выдающейся победой. Конечно же, нашему тренерскому штабу во главе с Татьяной Покровской самые теплые слова хотелось бы сказать, и я обязательно это сделаю лично. Мы по-прежнему лучшие в синхронном плавании, ну а Ромашина уже легенда нашего вида спорта», — приводит слова Ищенко Telegram-канал ОКР.

Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд. Светлане Ромашиной 31 год, она стала самой титулованной синхронисткой мира. В ее активе шесть золотых медалей Олимпиад, 21 победа на чемпионатах мира, 13 — на чемпионатах Европы. 27-летняя Светлана Колесниченко является двукратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.