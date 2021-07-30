Мерфи уверен, что Небеса расписали план его жизни. Видимо, в него входил и скандал с обвинениями наших пловцов в допинге.

Евгений Рылов сегодня порадовал всю Россию и выиграл второе для себя золото. Его успех на 200-метровке спиной был убедительным — Евгений победил с олимпийским рекордом и не дал даже шанса преследовавшему его американцу Райану Мерфи. Он прервал 26-летнюю победную серию США в этой дисциплине. Только вот, видимо, смириться с поражением Мерфи не смог и в интервью американским СМИ объяснил свою неудачу тем, что ему пришлось бороться в «нечестной» гонке. Мерфи намекал, что Рылов — часть государственной системы поддержки допинга, а значит, доверять Евгению до конца он не может. Правда, затем американец заявил, что его не так поняли, и даже извинился перед Рыловым. Но осадок все равно остался. Чем же известен Мерфи в большом спорте?

Учился в престижнейшем Калифорнийском университете

Мерфи пока опережает Рылова по олимпийским наградам. У Райана, как и у Евгения, четыре медали, но золотых у американца — три. Он выдал невероятный перформанс на Играх в Рио, взяв золото на 100 метрах, 200 метрах и в комбинированной эстафете. Родился Мерфи в пригороде Чикаго, а вот вырос и впервые познакомился с бассейном во Флориде. Хотя как «с бассейном» — учился плавать он в открытом океане и все детство проводил на пляже. Как и многие спинисты, начинал Мерфи свою карьеру с вольного стиля, затем переквалифицировался на спину. Впервые мир о нем заговорил в 2011-м, когда Райан выиграл сначала медаль чемпионата мира среди юниоров, а потом и Панамериканских игр. Были шансы у Мерфи в юном возрасте даже попасть на Олимпиаду-2012, но на решающем этапе отбора в Лондон он занял шестое место.

Развивался Мерфи через студенческие спортивные лиги. В 2013 он окончил колледж Боллс Скул, а затем поступил в престижнейший Калифорнийский университет. В этом нет ничего удивительного, в США можно без проблем поступить даже в университеты Лиги Плюща, если ты перспективный спортсмен и будешь потом выигрывать медали для своего вуза. К примеру, из россиян в Америке в топовых университетах учились и учатся Григорий Тарасевич и Андрей Минаков. По рассказам ребят, учебе время уделять, конечно, нужно, но главное — быть успешным в бассейне. Так и Мерфи в Беркли концентрировался не на учебниках, а на плавании, став восьмикратным победителем чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта.

Хотя и учиться он не забывал — больше всего Райана интересовала экономика, и после завершения карьеры он планирует стать предпринимателем. Реальной звездой Мерфи стал в 2015-м. Он поехал в Казань на свой первый чемпионат мира, побив незадолго до него многолетний рекорд Райана Лохте. Правда, личные медали взять Мерфи в России не удалось, чемпионом он стал в комбинированной эстафете 4 по 100.

Пропускал тренировки ради воскресной службы

Перед Играми в Токио фаворитом Мерфи уже не был. Рылов неоднократно обыгрывал американца, причем как заочно, так и в конкурентных заплывах. Так, на 200-метровке на ЧМ-2019 в южнокорейском Кванджу тройка призеров была ровно такая же. Евгений — первый, Райан — второй, с бронзой — британец Люк Гринбанк. По среднему времени и личным рекордам лучше снова Рылов, поэтому негодование Мерфи после поражения даже удивляет. Хотя если изучить поподробнее характер Райана, то в его психологии главное для успеха не только в спорте, но и в целом по жизни — ревностное служение Богу. Мерфи — из ортодоксальной ирландской семьи, поэтому посещение католического храма для него так же важно, как и поход в бассейн для тренировок. Верность национальным и религиозным традициям — главное в жизни знаменитого спортсмена.

«Я верю, что Бог дал мне большой талант, за который я навечно благодарен. Моя вера дает мне комфорт, несмотря на то, как завершится заплыв. В конечном итоге я верю, я знаю, что у Бога есть большие планы на мой счет», — говорит Мерфи о себе и своей жизненной философии. Он непременно молится перед каждым важным заплывом, избегает тренировок в святые дни, а в поездках по миру старается посетить важные католические храмы в разных точках планеты. К примеру, на ЧМ в Казани он посетил службу в местном католическом приходе, причем для этого ему пришлось пропустить одну из предстартовых тренировок. Мерфи уверен, что без согласия со своей душой и самим собой он не сможет побеждать, как бы усердно ни тренировался. Его родители имеют теологическое образование и периодически проводят службы в родном городе Мерфи.

Объяснился с Рыловым, а Тарасова с Журовой требуют извинений

Мерфи всегда показывал себя как скромный и набожный человек, которые все свои победы посвящает Иисусу, — удивительно, что такой человек попал в неприятный скандал. Его ориентир по жизни, дядя Фрэнк, всегда учил юного мальчишку, что не может быть ничего важнее христианских ценностей. И вряд ли огульные обвинения других спортсменов в обмане с ними сочетаются. Правда, возможно, мы не совсем правильно поняли Райана. Ведь после громких слов в интервью западных СМИ о нечестном заплыве, отвечая на вопросы российских журналистов, Мерфи был уже далеко не так категоричен.

Более того, затем Рылов и Мерфи списались друг с другом в инстаграме и разрешили конфликт. Евгений сказал, что между ними остаются нормальные сопернические отношения, а в интервью его мнение неправильно интерпретировали. Американец не говорил, что конкретно в заплыве на 200 метров с Рыловым он встретил нечестную игру, а говорил в целом о ситуации в мировом плавании, где, по его ощущениям, до сих пор остаются обманщики. С этим согласен даже наш спортсмен, и они оба настаивают на том, что спорт должен быть чистым.

Посмотрим, примут ли извинения Мерфи в России. Его высказывания вызвали уже большой резонанс — на них отреагировали даже депутат Госдумы РФ Светлана Журова и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Мало того, что это противно и несправедливо, так это еще и самые настоящие сплетни, которые плетут мужики, — это вообще позорно! Надо за такое наказывать! При въезде все сдавали тесты — в чем дело? Они что, не доверяют тестам, которые провели японцы? Они считают, что японцы не в состоянии определить результаты? В чем дело-то? То, что они проигрывают, — не наше дело, наше дело — выигрывать и не обращать внимания на всякую гадость», — сказала Тарасова. Недавно похожие скандалы были в гребле и теннисе — Олимпиада продолжает «жечь» даже вне спортивных баталий.