Саламатина прошла в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем
13:17
Российская пловчиха Валерия Саламатина прошла в полуфинальный заплыв Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем.
Саламатина проплыла дистанцию за 1 минуту 58,33 секунд. Она вошла в топ-16 лучших.
Еще одна россиянка Вероника Андрусенко показала результат — 1:59.17 и не прошла в полуфинал.
Полуфиналы состоятся 27 июля. Финал состоится 28 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м в/с
Предварительные заплывы
1. Кэйти Ледеки (США) — 1.56,28
2. Пенни Олексяк (Канада) — 1.56,38
3. Мэдисон Уилсон (Австралия) — 1.56,87
16. Валерия Саламатина (Россия) — 1.58,33
21. Вероника Андрусенко (Россия) — 1.59,17
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