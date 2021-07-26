Саламатина прошла в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем

Российская пловчиха Валерия Саламатина прошла в полуфинальный заплыв Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем.

Саламатина проплыла дистанцию за 1 минуту 58,33 секунд. Она вошла в топ-16 лучших.

Еще одна россиянка Вероника Андрусенко показала результат — 1:59.17 и не прошла в полуфинал.

Полуфиналы состоятся 27 июля. Финал состоится 28 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м в/с

Предварительные заплывы

1. Кэйти Ледеки (США) — 1.56,28

2. Пенни Олексяк (Канада) — 1.56,38

3. Мэдисон Уилсон (Австралия) — 1.56,87

16. Валерия Саламатина (Россия) — 1.58,33

21. Вероника Андрусенко (Россия) — 1.59,17