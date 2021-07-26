Невероятные эмоции тренера австралийки после победы над Ледеки в финале Олимпиады
09:04
Тренер австралийской пловчихи Арианы Титмус эмоционально отреагировал на ее победу на Олимпийских игр в заплыве на 400 м вольным стилем.
В решающем заплыве Титмус на финише обогнала американку Кэйти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзие.
Тренер был на трибуне, а после финиша начал эмоционально кричать и делать необычные телодвижения.
Напомним, что Ледеки многократная олимпийская чемпионка и обладательница мировых рекордов.
All of Australia right now:#Tokyo2020 #Swimming #Olympics— SEN 1116 (@1116sen) July 26, 2021
pic.twitter.com/egzOIEFYBa
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