Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Невероятные эмоции тренера австралийки после победы над Ледеки в финале Олимпиады

09:04
Ариана Титмус после победы на Олимпиаде. Фото AFP
Ариана Титмус после победы на Олимпиаде. Фото AFP

Тренер австралийской пловчихи Арианы Титмус эмоционально отреагировал на ее победу на Олимпийских игр в заплыве на 400 м вольным стилем.

В решающем заплыве Титмус на финише обогнала американку Кэйти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзие.

Тренер был на трибуне, а после финиша начал эмоционально кричать и делать необычные телодвижения.

Напомним, что Ледеки многократная олимпийская чемпионка и обладательница мировых рекордов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Это не команда мечты, а команда — мем. Увольте Поповича немедленно». Соцсети уничтожают сборную США
Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
Понедельник на Олимпиаде. Ждем золота от саблисток и Далалояна с Нагорным
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд