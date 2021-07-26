Невероятные эмоции тренера австралийки после победы над Ледеки в финале Олимпиады

Тренер австралийской пловчихи Арианы Титмус эмоционально отреагировал на ее победу на Олимпийских игр в заплыве на 400 м вольным стилем.

В решающем заплыве Титмус на финише обогнала американку Кэйти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзие.

Тренер был на трибуне, а после финиша начал эмоционально кричать и делать необычные телодвижения.

Напомним, что Ледеки многократная олимпийская чемпионка и обладательница мировых рекордов.