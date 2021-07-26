Кудашев прошел в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем
13:37
Российский пловец Александр Кудашев прошел в полуфинальный заплыв Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.
Он проплыл дистанцию за 1 минуту 55,54 секунды и вошел в топ-16 лучших спортсменов.
Полуфиналы состоятся 27 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м баттерфляй
Предварительные заплывы
1. Кристоф Милак (Венгрия) — 1.53,58
2. Ван Куан Хун (Тайвань) — 1.54,44
3. Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.54,83
12. Александр Кудашев (Россия) — 1.55,54
Читайте также
Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю