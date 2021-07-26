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Кудашев прошел в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем

13:37
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Российский пловец Александр Кудашев прошел в полуфинальный заплыв Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем.

Он проплыл дистанцию за 1 минуту 55,54 секунды и вошел в топ-16 лучших спортсменов.

Полуфиналы состоятся 27 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м баттерфляй

Предварительные заплывы

1. Кристоф Милак (Венгрия) — 1.53,58

2. Ван Куан Хун (Тайвань) — 1.54,44

3. Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.54,83

12. Александр Кудашев (Россия) — 1.55,54

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