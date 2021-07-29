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Бронзовый призер Колесников уверен, что мог проплыть быстрее

06:24
Климент Колесников. Фото Instagram
Климент Колесников. Фото Instagram
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Российский пловец Климент Колесников после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр на 100 метрах вольным стилем признался, что был готов проплыть быстрее.

Результат россиянин — 47, 44 секунды. Золотую медаль с новым олимпийским рекордом выиграл американец Калеб Дрессел, проплывший за 47,02 секунды.

«Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, что в полуфинале, и занял то же третье место, то не был бы так сильно сконфужен. Третье место — это хорошо. Но, по ощущениям, был готов проплыть быстрее. Наверное где-то допустил ошибку — буду смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции. Непонятно, почему так получилось. Единственное, что успокаивает — это не последние Олимпийские игры. Уверен, что проплыву еще быстрее», — приводит пресс-служба ОКР слова Колесникова.

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Евгений Козинов все материалы автора

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