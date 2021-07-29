Бронзовый призер Колесников уверен, что мог проплыть быстрее
Российский пловец Климент Колесников после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр на 100 метрах вольным стилем признался, что был готов проплыть быстрее.
Результат россиянин — 47, 44 секунды. Золотую медаль с новым олимпийским рекордом выиграл американец Калеб Дрессел, проплывший за 47,02 секунды.
«Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, что в полуфинале, и занял то же третье место, то не был бы так сильно сконфужен. Третье место — это хорошо. Но, по ощущениям, был готов проплыть быстрее. Наверное где-то допустил ошибку — буду смотреть повтор, вспоминать ощущения, которые были на дистанции. Непонятно, почему так получилось. Единственное, что успокаивает — это не последние Олимпийские игры. Уверен, что проплыву еще быстрее», — приводит пресс-служба ОКР слова Колесникова.
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