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Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 27 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию

22:28
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Утром 27 июля в Токио (Япония) пройдут финальные заплывы в турнире по плаванию на Олимпиаде-2020 с участием российских спортсменов. Соревнования начнутся в 04.30 (мск).

На дистанции 100 метров спиной у мужчин поплывут россияне Климент Колесников и Евгений Рылов. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова — на стометровке брассом у девушек, а Мартин Малютин на 200-метровке вольным стилем.

Следить за онлайн-трансляцией финальных заплывов 27 июля можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о формате и расписании олимпийского турнира по плаванию смотрите — здесь.

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