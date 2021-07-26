Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 27 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Утром 27 июля в Токио (Япония) пройдут финальные заплывы в турнире по плаванию на Олимпиаде-2020 с участием российских спортсменов. Соревнования начнутся в 04.30 (мск).

На дистанции 100 метров спиной у мужчин поплывут россияне Климент Колесников и Евгений Рылов. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова — на стометровке брассом у девушек, а Мартин Малютин на 200-метровке вольным стилем.

Следить за онлайн-трансляцией финальных заплывов 27 июля можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Подробную информацию о формате и расписании олимпийского турнира по плаванию смотрите — здесь.