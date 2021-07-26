Кирпичникова вышла в финал Олимпиады в плавании на 1500 м вольным стилем
16:23
На Олимпиаде в Токио прошла квалификация в плавании вольным стилем на дистанции 1500 м у женщин.
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова показала в своем заплыве время 15.50,22. Этого результата хватило спортсменке для того, чтобы выйти в финал соревнований.
Отметим, американка Кэти Ледеки показала время 15.35,36 и установила олимпийский рекорд.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1500 м в/с
Предварительные заплывы
1. Кэйти Ледеки (США) — 15.35,36
2. Ван Цзианьцзихе (Китай) — 15.41,49
3. Эрика Салливан (США) — 15.46,67
5. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 15.50,22
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Cray
Как мне Настю жалко. Удачи в финале .
26.07.2021