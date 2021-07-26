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Кирпичникова вышла в финал Олимпиады в плавании на 1500 м вольным стилем

16:23
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На Олимпиаде в Токио прошла квалификация в плавании вольным стилем на дистанции 1500 м у женщин.

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова показала в своем заплыве время 15.50,22. Этого результата хватило спортсменке для того, чтобы выйти в финал соревнований.

Отметим, американка Кэти Ледеки показала время 15.35,36 и установила олимпийский рекорд.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1500 м в/с

Предварительные заплывы

1. Кэйти Ледеки (США) — 15.35,36

2. Ван Цзианьцзихе (Китай) — 15.41,49

3. Эрика Салливан (США) — 15.46,67

5. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 15.50,22

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Cray

    Как мне Настю жалко. Удачи в финале .

    26.07.2021