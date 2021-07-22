С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по плаванию начнется 24 июля и завершится 5 августа. Всего будет разыграно 37 комплектов наград.

Состав сборной России

Мужчины: Андрей Минаков, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Михаил Вековищев, Александр Красных, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Кудашев, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Александр Щеголев.

Женщины: Юлия Ефимова, Мария Каменева, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья К. Устинова, Дарья С. Устинова, Анастасия Кирпичникова, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.

Плавание. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 5 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

24 июля. 13:00 (мск). 100 м брасс. Предварительные заплывы.

24 июля. 13:00. 400 м комплекс. Предварительные заплывы.

24 июля. 13:00. 400 м в/с. Предварительные заплывы.

25 июля. 04:30. 100 м брасс. Полуфиналы.

25 июля. 13:00. 100 м н/с. Предварительные заплывы.

25 июля. 13:00. 200 м в/с. Предварительные заплывы.

25 июля. 04:30. 400 м комплекс. Финал.

25 июля. 04:30. 400 м в/с. Финал.

25 июля. 13:00. Эстафета 4х100 м в/с. Предварительные заплывы.

26 июля. 04:30. 100 м брасс. Финал.

26 июля. 04:30. 100 м н/с. Полуфиналы.

26 июля. 13:00. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы.

26 июля. 04:30. 200 м в/с. Полуфиналы.

26 июля. 04:30. Эстафета 4х100 м в/с. Финал.

27 июля. 13:00. 100 м в/с. Предварительные заплывы.

27 июля. 04:30. 100 м н/с. Финал.

27 июля. 04:30. 200 м баттерфляй. Полуфиналы.

27 июля. 13:00. 200 м брасс. Предварительные заплывы.

27 июля. 04:30. 200 м в/с. Финал.

27 июля. 13:00. 800 м в/с. Предварительные заплывы.

27 июля. 13:00. Эстафета 4х200 м в/с Предварительные заплывы.

28 июля. 04:30. 100 м в/с. Полуфиналы.

28 июля. 04:30. 200 м баттерфляй. Финал.

28 июля. 04:30. 200 м брасс. Полуфиналы.

28 июля. 13:00. 200 м н/с. Предварительные заплывы.

28 июля. 13:00. 200 м комплекс. Предварительные заплывы.

28 июля. 04:30. Эстафета 4х200 м в/с. Финал.

29 июля. 13:00. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы.

29 июля. 04:30. 100 м в/с. Финал.

29 июля. 04:30. 200 м брасс. Финал.

29 июля. 04:30. 200 м н/с. Полуфиналы.

29 июля. 04:30. 200 м комплекс. Полуфиналы.

29 июля. 04:30. 800 м в/с. Финал.

30 июля. 13:00. 50 м в/с. Предварительные заплывы.

30 июля. 04:30. 100 м баттерфляй. Полуфиналы.

30 июля. 04:30. 200 м н/с. Финал.

30 июля. 04:30. 200 м комплекс. Финал.

30 июля. 13:00. 1500 м в/с. Предварительные заплывы.

30 июля. 13:00. Эстафета 4х100 м комбинированная. Предварительные заплывы.

31 июля. 04:30. 50 м в/с. Полуфиналы.

31 июля. 04:30. 100 м баттерфляй. Финал.

1 августа. 04:30. 50 м в/с. Финал.

1 августа. 04:30. 1500 м в/с. Финал.

1 августа. 04:30. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал.

5 августа. 00:30. 10 км, открытая вода. Финал.

Плавание. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 4 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

24 июля. 13:00 (мск). 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы.

24 июля. 13:00. 400 м комплекс. Предварительные заплывы.

24 июля. 13:00. Эстафета 4х100 м в/с. Предварительные заплывы.

25 июля. 04:30. 100 м баттерфляй. Полуфиналы.

25 июля. 13:00. 100 м брасс. Предварительные заплывы.

25 июля. 13:00. 100 м н/с. Предварительные заплывы.

25 июля. 04:30. 400 м комплекс. Финал.

25 июля. 13:00. 400 м в/с. Предварительные заплывы.

25 июля. 04:30. Эстафета 4х100 м в/с. Финал.

26 июля. 04:30. 100 м баттерфляй. Финал.

26 июля. 04:30. 100 м брасс. Полуфиналы.

26 июля. 04:30. 100 м н/с. Полуфиналы.

26 июля. 13:00. 200 м в/с. Предварительные заплывы.

26 июля. 13:00. 200 м комплекс. Предварительные заплывы.

26 июля. 04:30. 400 м в/с. Финал.

26 июля. 13:00. 1500 м в/с. Предварительные заплывы.

27 июля. 04:30. 100 м брасс. Финал.

27 июля. 04:30. 100 м н/с. Финал.

27 июля. 13:00. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы.

27 июля. 04:30. 200 м в/с. Полуфиналы.

27 июля. 04:30. 200 м комплекс. Полуфиналы.

28 июля. 13:00. 100 м в/с. Предварительные заплывы.

28 июля. 04:30. 200 м баттерфляй. Полуфиналы.

28 июля. 13:00. 200 м брасс. Предварительные заплывы.

28 июля. 04:30. 200 м в/с. Финал.

28 июля. 04:30. 200 м комплекс. Финал.

28 июля. 04:30. 1500 м в/с. Финал.

28 июля. 13:00. Эстафета 4х200 м в/с. Предварительные заплывы.

29 июля. 04:30. 100 м в/с. Полуфиналы.

29 июля. 04:30. 200 м баттерфляй. Финал.

29 июля. 04:30. 200 м брасс. Полуфиналы.

29 июля. 13:00. 200 м н/с. Предварительные заплывы.

29 июля. 13:00. 800 м в/с. Предварительные заплывы.

29 июля. 04:30. Эстафета 4х200 м в/с. Финал.

29 июля. 13:00. Микст Эстафета 4х100 м комбинированная. Предварительные заплывы.

30 июля. 13:00. 50 м в/с. Предварительные заплывы.

30 июля. 04:30. 100 м в/с. Финал.

30 июля. 04:30. 200 м брасс. Финал.

30 июля. 04:30. 200 м н/с. Полуфиналы.

30 июля. 13:00. Эстафета 4х100 м комбинированная. Предварительные заплывы.

31 июля. 04:30. 50 м в/с. Полуфиналы.

31 июля. 04:30. 200 м н/с. Финал.

31 июля. 04:30. 800 м в/с. Финал.

31 июля. 04:30. Микст Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал.

1 августа. 04:30. 50 м в/с. Финал.

1 августа. 04:30. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал.

4 августа. 00:30. 10 км, открытая вода. Финал.

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