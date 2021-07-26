Плавание на Олимпиаде: расписание и результаты финалов Ефимовой, Колесникова и Малютина
Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде будут разыграны четыре комплекта медалей в плавании. На трех дистанциях выступят россияне.
Мартин Малютин стартует в финале на 200 м в/с, Климент Колесников и Евгений Рылов — на 100 м н/с, Юлия Ефимова и Евгения Чикунова — на 100 м брассом.
Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание. 27 июля
Финалы
4:50. Мужчины. 200 м, в/с
Наши: Мартин Малютин.
5:00. Женщины. 100 м, спина
5:10. Мужчины. 100 м, спина
Наши: Климент Колесников и Евгений Рылов.
5:20. Женщины. 100 м, брасс
Наши: Юлия Ефимова и Евгения Чикунова.
Другие заплывы
4:30. Женщины. 200 м, в/с. Полуфиналы
Наши: Валерия Саламатина.
5:35. Мужчины. 200 м, баттерфляй. Полуфиналы
Наши: Александр Кудашев.
6:00. Женщины. 200 м, комплекс. Полуфиналы
13:00. Мужчины.100 м, в/с. Предварительные заплывы
Наши: Андрей Минаков.
13:30. Женщины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы
Наши: Светлана Чимрова.
13:50. Мужчины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы
Наши: Антон Чупков и Кирилл Пригода.
14:20. Мужчины. Эстафета, 4х200 м в/с. Предварительные заплывы
14:40. Мужчины. 800 м, в/с. Предварительные заплывы
Наши: Илья Дружинин и Александр Егоров.
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