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Плавание на Олимпиаде: расписание и результаты финалов Ефимовой, Колесникова и Малютина

22:45
Юлия Ефимова. Фото AFP Климент Колесников. Фото AFP Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Медальные заплывы на Олимпийских играх-2020 в Токио: кто из россиян сможет завоевать награды?

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде будут разыграны четыре комплекта медалей в плавании. На трех дистанциях выступят россияне.

Мартин Малютин стартует в финале на 200 м в/с, Климент Колесников и Евгений Рылов — на 100 м н/с, Юлия Ефимова и Евгения Чикунова — на 100 м брассом.

Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание. 27 июля

Финалы

4:50. Мужчины. 200 м, в/с

Наши: Мартин Малютин.

5:00. Женщины. 100 м, спина

5:10. Мужчины. 100 м, спина

Наши: Климент Колесников и Евгений Рылов.

5:20. Женщины. 100 м, брасс

Наши: Юлия Ефимова и Евгения Чикунова.

Другие заплывы

4:30. Женщины. 200 м, в/с. Полуфиналы

Наши: Валерия Саламатина.

5:35. Мужчины. 200 м, баттерфляй. Полуфиналы

Наши: Александр Кудашев.

6:00. Женщины. 200 м, комплекс. Полуфиналы

13:00. Мужчины.100 м, в/с. Предварительные заплывы

Наши: Андрей Минаков.

13:30. Женщины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

Наши: Светлана Чимрова.

13:50. Мужчины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы

Наши: Антон Чупков и Кирилл Пригода.

14:20. Мужчины. Эстафета, 4х200 м в/с. Предварительные заплывы

14:40. Мужчины. 800 м, в/с. Предварительные заплывы

Наши: Илья Дружинин и Александр Егоров.

Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде можно на сайте Первого канала.

Все события четвертого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио — на этой странице.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.

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