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Малютин вышел в финал Олимпиады в плавании на 200 м вольным стилем

04:44
Все участники финала Олимпиады по плаванию на 200 м вольным стилем.
Все участники финала Олимпиады по плаванию на 200 м вольным стилем.
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Российский пловец Мартин Малютин вышел в финал Олимпийских игр по плаванию на 200 м вольным стилем. Он показал лучшее время в полуфинале — 1:45.45.

Второе время показал румын Давид Поповичи (1:45.68), третий — бразилец Фернандо Шеффер (1:45.71).

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Сергей Ревенко все материалы автора

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