Малютин вышел в финал Олимпиады в плавании на 200 м вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин вышел в финал Олимпийских игр по плаванию на 200 м вольным стилем. Он показал лучшее время в полуфинале — 1:45.45.

Второе время показал румын Давид Поповичи (1:45.68), третий — бразилец Фернандо Шеффер (1:45.71).