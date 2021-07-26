Малютин вышел в финал Олимпиады в плавании на 200 м вольным стилем
04:44
Российский пловец Мартин Малютин вышел в финал Олимпийских игр по плаванию на 200 м вольным стилем. Он показал лучшее время в полуфинале — 1:45.45.
Второе время показал румын Давид Поповичи (1:45.68), третий — бразилец Фернандо Шеффер (1:45.71).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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