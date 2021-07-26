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Канадка Макнил выиграла золотую медаль в плавании на дистанции 100 м баттерфляем

04:40
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Канадка Маргарет Макнил завоевала золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Она показала результат 55.59.

Второй пришла китаянка Чжан Юфей (55.64), третьей — австралийка Эмма Маккеон (55.72).

Для команды Канады это первая медаль на Олимпиаде в Токио.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м баттерфляй

Финал

1. Маргарет Макнил (Канада) — 55.59

2. Чжан Юйфэй (Китай) — 55.64

3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55.72

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Сергей Ревенко все материалы автора

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