Канадка Макнил выиграла золотую медаль в плавании на дистанции 100 м баттерфляем
04:40
Канадка Маргарет Макнил завоевала золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Она показала результат 55.59.
Второй пришла китаянка Чжан Юфей (55.64), третьей — австралийка Эмма Маккеон (55.72).
Для команды Канады это первая медаль на Олимпиаде в Токио.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м баттерфляй
Финал
1. Маргарет Макнил (Канада) — 55.59
2. Чжан Юйфэй (Китай) — 55.64
3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55.72
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