Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
05:01
Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпийских игр по плаванию на 100 м брассом.
Ефимова по итогам полуфинальных заплывов заняла пятое место, Чикунова показала шестой результат.
Финальный заплыв пройдет 27 июля и начнется в 5:17 мск.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м брасс
Полуфиналы
1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 1.05,07
2. Лилли Кинг (США) — 1.05,40
3. Лидия Джэйкоби (США) — 1.05,72
5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,34
6. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,47
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