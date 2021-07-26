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Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом

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Результат полуфинала Олимпийских игр по плаванию на 100 м брассом.
Результат полуфинала Олимпийских игр по плаванию на 100 м брассом.
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпийских игр по плаванию на 100 м брассом.

Ефимова по итогам полуфинальных заплывов заняла пятое место, Чикунова показала шестой результат.

Финальный заплыв пройдет 27 июля и начнется в 5:17 мск.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м брасс

Полуфиналы

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 1.05,07

2. Лилли Кинг (США) — 1.05,40

3. Лидия Джэйкоби (США) — 1.05,72

5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,34

6. Евгения Чикунова (Россия) — 1.06,47

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Сергей Разин все материалы автора

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