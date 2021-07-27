Колесников и Минаков прошли в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров свободным стилем
13:25
Российские пловцы Климент Колесников и Андрей Минаков вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров свободным стилем.
По итогам квалификации оба спортсмена попали в список 16 лучших, которые проходят в полуфинал. Колесников показал пятое время (47,89 секунды), а Минаков стал седьмым (48,00). Лучшее время — у итальянца Томаса Чеккона (47,71).
Полуфинальные заплывы пройдут завтра, 28 июля. Начало — в 04.30 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м в/с
Предварительные заплывы
1. Томас Чеккон (Италия) — 47,71
2. Кэлеб Дрессел (США) — 47,73
3. Кайл Чалмерс (Австралия) — 47,77
5. Климент Колесников (Россия) — 47,89
7. Андрей Минаков (Россия) — 48,00
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