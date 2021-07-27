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Журова прокомментировала успех Рылова и Колесникова на Олимпиаде

12:47
Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото AFP
Климент Колесников и Евгений Рылов. Фото AFP
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала золотой дубль российских пловцов в заплыве на спине на 100 метров на Олимпиаде в Токио. Евгений Рылов завоевал золото, Климент Колесников — серебро.

Климент Колесников и&nbsp;Евгений Рылов.У России — золото и серебро в плавании и серебро в стрельбе! Онлайн трансляция 27 июля на Олимпиаде

«Сложно сказать, почему именно спина у нас не плыла, как-то по другим стилям были медали, а тут были сложности. Но после чемпионата Европы, который не так давно прошел, стало понятно, что у нас появились ребята, способные побороться за медали. Климент рекордсменом мира стал. В этом отношении стало понятно — что-то произошло. А переломный момент он не бывает в одиночку. Значит, была выбрана правильная методика, спортсмены подросли, еще и в конкуренции друг с другом в одной стране. Все это рождает совершенно иной уровень результата. Я на самом деле надеялась увидеть эту медаль, рада, что она состоялась. Прогноз на эту награду в моем списке медалистов был стопроцентный», рассказала Журова корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Журова сравнила подход к плаванию в Америке и России.

«В Америке просто другое отношение к плаванию и в школе, и в университетской среде. Там очень серьезная поддержка спортсменов. Они знают, что если дети будут с раннего возраста плавать, то у них будут гарантии получить хорошее образование в будущем, они знают, что через плавание это реально. Другая мотивация у детей начинать тренироваться и заниматься плаванием. Поэтому в Америке одни из лучших пловцов. А у нас эта система немного по-другому выстроена. Когда рождаются такие самородки, тогда и результат есть. У нас нет системного подхода, просто появляются гениальные спортсмены», добавила Журова.

Победа Рылова стала первой для России в плавании на Олимпиаде с 1996 года. Последний золотой дубль отечественные пловцы делали на играх 1980 года в Москве.

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