Ефимова: «В Токио я не в той форме, какая должна быть»

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала пятое место на Олимпиаде в финальном заплыве на 100 метров брассом.

«Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой. Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт. Обычно, если недоработала, есть время подумать и исправить ошибки. 200 метров я плаваю более уверенно, когда готова. Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть», — приводит слова Ефимовой ОКР.

Золотую медаль завоевала американка Лидия Якоби, серебро завоевала Татьяна Схунмакер из ЮАР, замкнула тройку американка Лилли Кинг. Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова заняли 4-е и 5-е места соответственно.