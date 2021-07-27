Президент федерации плавания отреагировал на победу Рылова и Колесникова на Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал «СЭ» золотую и серебряную медали Евгения Рылова и Клименета Колесникова в заплыве на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио.

«Настроение очень радостное после такой победы. Невероятно рад за ребят, их тренеров и всех болельщиков, которые в нас верили и поддерживали. Начало Олимпиады у нас действительно вышло сложным, были определенные потери. Но получилось переломить ситуацию, ребята выдержали, команда не реагировала на это все. Этот результат, думаю, добавит нам хорошего настроения и придаст импульс для дальнейших успешных выступлений. Хочу отдельно отметить тренеров спортсменов Шишина и Лазарева, которые заслуживают всяческих поощрений и похвал за то, что работали днями и ночами, верили в своих ребят», — сказал Сальников.

Также президент федерации рассказал об эмоциях во время заплыва.

«Все стояли и болели у нас. Равнодушных в этой части трибуны не было никого. Все надеялись, переживали. Я вспоминаю свой опыт выступления. Кажется, лучше самому выступать, чем вот так сидеть и ждать результатов!» — добавил Сальников.

Победа Рылова стала первой для России в плавании на Олимпиаде с 1996 года. Последний золотой дубль отечественные пловцы завоевывали на играх 1980 года в Москве.