Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал на 100 м брассом, но результаты утренних полуфиналов у всех девушек оказались невысокими. Шестикратная чемпионка мира связывает это с тем, что в угоду телевизионным компаниям решающие заплывы ставят на утро.

«В нашем мире деньги, к сожалению, решают все. И на спортсменов всем глубоко... Причем не только в нашей стране. Хотя проходи финалы вечером, результаты были бы намного выше. Думаю, мировые рекорды бы штамповали постоянно. А так мы вечером только закончили предварительные заплывы, а уже утром надо рано вставать на полуфиналы. С другой стороны, теперь все будет очень непредсказуемо», — рассказала спортсменка.

Ефимова по итогам полуфинальных заплывов заняла пятое место, Евгения Чикунова показала шестой результат.

Финальный заплыв пройдет 27 июля и начнется в 5:17 мск.