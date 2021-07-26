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Ефимова — об утренних финалах на ОИ: «Деньги ставят выше нас»

05:45
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Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал на 100 м брассом, но результаты утренних полуфиналов у всех девушек оказались невысокими. Шестикратная чемпионка мира связывает это с тем, что в угоду телевизионным компаниям решающие заплывы ставят на утро.

«В нашем мире деньги, к сожалению, решают все. И на спортсменов всем глубоко... Причем не только в нашей стране. Хотя проходи финалы вечером, результаты были бы намного выше. Думаю, мировые рекорды бы штамповали постоянно. А так мы вечером только закончили предварительные заплывы, а уже утром надо рано вставать на полуфиналы. С другой стороны, теперь все будет очень непредсказуемо», — рассказала спортсменка.

Ефимова по итогам полуфинальных заплывов заняла пятое место, Евгения Чикунова показала шестой результат.

Финальный заплыв пройдет 27 июля и начнется в 5:17 мск.

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