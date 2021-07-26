Чикунова призналась, что утренние финалы на Олимпиаде снижают результаты пловцов
05:30
Чемпионка России в плавании на дистанции 100 м брассом Евгения Чикунова прокомментировала выход в финал соревнований Олимпиады в Токио. Россиянка Юлия Ефимова стала пятой.
«Почему у всех слабое время? Очень просто ответить — мы плывем утром, а утром никто не плывет быстро. А тут на Олимпиаде сделали так, что мы плывем утром полуфиналы и финалы, еще в Пекине в 2008 году так было. Плыть утром очень тяжело, поэтому такие результаты, в том числе и у меня. Да, мы делали скоростную работу утром. Но все равно старты с утра получаются медленнее», — рассказала Чикунова.
Отметим, это первая Олимпиада для 16-летний спортсменки. Финал на дистанции 100 м брассом пройдет во вторник.
Опрос
проголосовало: 10455Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю