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Чикунова призналась, что утренние финалы на Олимпиаде снижают результаты пловцов

05:30

Чемпионка России в плавании на дистанции 100 м брассом Евгения Чикунова прокомментировала выход в финал соревнований Олимпиады в Токио. Россиянка Юлия Ефимова стала пятой.

«Почему у всех слабое время? Очень просто ответить — мы плывем утром, а утром никто не плывет быстро. А тут на Олимпиаде сделали так, что мы плывем утром полуфиналы и финалы, еще в Пекине в 2008 году так было. Плыть утром очень тяжело, поэтому такие результаты, в том числе и у меня. Да, мы делали скоростную работу утром. Но все равно старты с утра получаются медленнее», — рассказала Чикунова.

Отметим, это первая Олимпиада для 16-летний спортсменки. Финал на дистанции 100 м брассом пройдет во вторник.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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