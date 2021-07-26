США выиграли мужскую эстафету в плавании на 400 м, Россия — седьмая
06:14
Сборная США выиграла золотую медаль Олимпийских игр в мужской эстафете в плавании на 400 метров.
Второй стала команды Италии, третья — Австралия.
Сборная России заняла лишь седьмое место. В составе нашей команды эстефету плыли Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х100 м в/с
Финал
1. США — 3.08,97
2. Италия — 3.10,11
3. Австралия — 3.10,22
7. Россия (Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников) — 3.12,20
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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