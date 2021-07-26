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США выиграли мужскую эстафету в плавании на 400 м, Россия — седьмая

06:14
США выиграли мужскую эстафету в плавании на 400 м. Фото AFP
США выиграли мужскую эстафету в плавании на 400 м. Фото AFP
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Сборная США выиграла золотую медаль Олимпийских игр в мужской эстафете в плавании на 400 метров.

Второй стала команды Италии, третья — Австралия.

Сборная России заняла лишь седьмое место. В составе нашей команды эстефету плыли Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м в/с

Финал

1. США — 3.08,97

2. Италия — 3.10,11

3. Австралия — 3.10,22

7. Россия (Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников) — 3.12,20

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Сергей Ревенко все материалы автора

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