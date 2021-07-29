Чупков: «Возможно, это мой последний заплыв в профессиональной карьере»

Российский пловец Антон Чупков прокомментировал четвертое место в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 метров брассом.

«Это была моя последняя Олимпиада. И один из моих последних профессиональных стартов. Хочу завершить карьеру. Хочу переключиться на что-то другое в этой жизни», — сказал Чупков.

Золотую медаль завоевал австралиец Айзек Стаблети-Кук (2.06,38), установив новый олимпийский рекорд. Серебро у нидерландца Арно Камминги (2.07,01), замкнул тройку призеров финн Матти Маттссон (2.07,13). Чупков показал время 2.07,24.