Чупков и Пригода вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио
14:59
Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.
Чупков показал результат — 59,55 секунд. Пригода проплыл дистанцию за 59,68 секунд. Они попали в топ-16 лучших спортсменов.
Полуфиналы состоятся 25 июля. Финал пройдет 27 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м брасс
Предварительные заплывы
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,56
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 57,80
3. Майкл Эндрю (США) — 58,62
15. Антон Чупков (Россия) — 59,56
16. Кирилл Пригода (Россия) — 59,68
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