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Чупков и Пригода вышли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио

14:59
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Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.

Чупков показал результат — 59,55 секунд. Пригода проплыл дистанцию за 59,68 секунд. Они попали в топ-16 лучших спортсменов.

Полуфиналы состоятся 25 июля. Финал пройдет 27 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м брасс

Предварительные заплывы

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,56

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 57,80

3. Майкл Эндрю (США) — 58,62

15. Антон Чупков (Россия) — 59,56

16. Кирилл Пригода (Россия) — 59,68

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