Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Малютин и Егоров не прошли в финал Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем

14:16
Теги:

Российские пловцы Мартин Малютин и Александр Егоров не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Малютин показал результат — 3. 49,49. Егоров проплыл дистанцию за 3 минуты 47,71 секунд. Они не попали в лучшую восьмерку, которая примет участие в финале.

Финальный заплыв состоится 25 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м в/с

Предварительные заплывы

1. Хеннинг Мулляйтнер (Германия) — 3.43,67

2. Феликс Аубек (Австрия) — 3.43,91

3. Габриэле Детти (Италия) — 3.44,67

17. Александр Егоров (Россия) — 3.47,71

22. Мартин Малютин (Россия) — 3.49,49

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
В Москве задержали мужчин, подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
Кем работать разным знакам зодиака чтобы разбогатеть
Скончался протаранивший у Крыма крейсер США контр-адмирал Богдашин
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события