Малютин и Егоров не прошли в финал Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем

Российские пловцы Мартин Малютин и Александр Егоров не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Малютин показал результат — 3. 49,49. Егоров проплыл дистанцию за 3 минуты 47,71 секунд. Они не попали в лучшую восьмерку, которая примет участие в финале.

Финальный заплыв состоится 25 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м в/с

Предварительные заплывы

1. Хеннинг Мулляйтнер (Германия) — 3.43,67

2. Феликс Аубек (Австрия) — 3.43,91

3. Габриэле Детти (Италия) — 3.44,67

17. Александр Егоров (Россия) — 3.47,71

22. Мартин Малютин (Россия) — 3.49,49