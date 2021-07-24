Малютин и Егоров не прошли в финал Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем
14:16
Российские пловцы Мартин Малютин и Александр Егоров не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
Малютин показал результат — 3. 49,49. Егоров проплыл дистанцию за 3 минуты 47,71 секунд. Они не попали в лучшую восьмерку, которая примет участие в финале.
Финальный заплыв состоится 25 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
400 м в/с
Предварительные заплывы
1. Хеннинг Мулляйтнер (Германия) — 3.43,67
2. Феликс Аубек (Австрия) — 3.43,91
3. Габриэле Детти (Италия) — 3.44,67
17. Александр Егоров (Россия) — 3.47,71
22. Мартин Малютин (Россия) — 3.49,49
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