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Женская сборная России по плаванию не прошла в финал Олимпиады в эстафете

15:11

Женская сборная России по плаванию не прошла в финал в эстафете 4 по 100 вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко показали результат -3. 38,35. Они не прошли в лучшую восьмерку, которая выступит в финале.

Финальный заплыв состоится 25 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х100 м в/с

Предварительные заплывы

1. Австралия — 3.31,73

2. Нидерланды — 3.33,51

3. Канада — 3.33,72

11. Россия (Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович, Вероника Андрусенко) — 3.38,25

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