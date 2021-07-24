Женская сборная России по плаванию не прошла в финал Олимпиады в эстафете
15:11
Женская сборная России по плаванию не прошла в финал в эстафете 4 по 100 вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко показали результат -3. 38,35. Они не прошли в лучшую восьмерку, которая выступит в финале.
Финальный заплыв состоится 25 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х100 м в/с
Предварительные заплывы
1. Австралия — 3.31,73
2. Нидерланды — 3.33,51
3. Канада — 3.33,72
11. Россия (Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович, Вероника Андрусенко) — 3.38,25
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