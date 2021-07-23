Пракатень с лучшим результатом вышла в 1/4 финала соревнований по академической гребле на Олимпиаде
04:08
Россиянка Анна Пракатень показала лучший результат в своем предварительном заезде на Олимпийских играх.
В 1/4 финала соревнований по академической гребле напрямую выходят спортсменки, занявшие первые три места.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночка
Предварительные заезды
3-й заезд
1. Анна Пракатень (Россия) — 7.48,74
2. Цзян Янь (Китай) — 7.53,14
3. Вероника Торо (Пуэрто-Рико) — 8.11,57
4. Хун Вин Янь (Гонконг) — 8.17,79
5. Сара Фрэнкарт (Марокко) — 8.32,78
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