Олимпиада
Токио-2020
Академическая гребля
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Академическая гребля

Пракатень с лучшим результатом вышла в 1/4 финала соревнований по академической гребле на Олимпиаде

04:08

Россиянка Анна Пракатень показала лучший результат в своем предварительном заезде на Олимпийских играх.

В 1/4 финала соревнований по академической гребле напрямую выходят спортсменки, занявшие первые три места.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночка

Предварительные заезды

3-й заезд

1. Анна Пракатень (Россия) — 7.48,74

2. Цзян Янь (Китай) — 7.53,14

3. Вероника Торо (Пуэрто-Рико) — 8.11,57

4. Хун Вин Янь (Гонконг) — 8.17,79

5. Сара Фрэнкарт (Марокко) — 8.32,78

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает
Российские военные рассказали подробности израильской атаки в Сирии
Как Стас Пьеха отреагировал на изгнание из дома Безбородовой
В Москве братья стали жертвами аферы с айфонами на 3,5 млн рублей
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд