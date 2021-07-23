Кондратьев и Потапкин вышли в полуфинал турнира по академической гребле на Олимпийских играх
04:53
Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин показали третий результат в предварительном заезде на Олимпийских играх.
В 1/2 финала соревнований по академической гребле в двойках напрямую выходят спортсмены, занявшие первые три места.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Двойка парная
Предварительные заезды
1-й заезд
1. Франция — 6.10,45
2. Китай — 6.11,55
3. Россия (Илья Кондратьев, Андрей Потапкин) — 6.16,09
4. Германия — 6.35,11
5. Чехия — 6.41,75
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