Кондратьев и Потапкин вышли в полуфинал турнира по академической гребле на Олимпийских играх

Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин показали третий результат в предварительном заезде на Олимпийских играх.

В 1/2 финала соревнований по академической гребле в двойках напрямую выходят спортсмены, занявшие первые три места.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка парная

Предварительные заезды

1-й заезд

1. Франция — 6.10,45

2. Китай — 6.11,55

3. Россия (Илья Кондратьев, Андрей Потапкин) — 6.16,09

4. Германия — 6.35,11

5. Чехия — 6.41,75