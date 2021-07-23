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Вязовкин вышел в 1/4 финала соревнований по академической гребле на Олимпиаде в Токио

03:23

Россиянин Александр Вязовкин показал второй результат в 3-м заезде на Олимпийских играх в Токио.

В 1/4 финала соревнований напрямую выходят спортсмены, занявшие первые три места.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночка

Предварительные заезды

3-й заезд

1. Дамир Мартин (Хорватия) — 7.09,17

2. Александр Вязовкин (Россия) — 7.14,95

3. Крис Ньеварес (Филиппины) — 7.22,97

4. Феликс Потой (Никарагуа) — 7.32,54

5. Привел Хинкати (Бенин) — 7.40,87

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Евгений Козинов все материалы автора

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