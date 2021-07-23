Вязовкин вышел в 1/4 финала соревнований по академической гребле на Олимпиаде в Токио
03:23
Россиянин Александр Вязовкин показал второй результат в 3-м заезде на Олимпийских играх в Токио.
В 1/4 финала соревнований напрямую выходят спортсмены, занявшие первые три места.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночка
Предварительные заезды
3-й заезд
1. Дамир Мартин (Хорватия) — 7.09,17
2. Александр Вязовкин (Россия) — 7.14,95
3. Крис Ньеварес (Филиппины) — 7.22,97
4. Феликс Потой (Никарагуа) — 7.32,54
5. Привел Хинкати (Бенин) — 7.40,87
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