Кондратьев и Потапкин стали лучшими в утешительном заплыве на Олимпиаде
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Российская двойка Илья Кондратьев и Андрей Потапкин выиграли утешительный финал на Олимпийских играх. Они показали время — 6 минут 13,73 секунды. Таким образом, россияне заняли 7 место на Олимпиаде.
Вторыми в утешительном филе стали представители Новой Зеландии — 6.15,51, а замкнули тройку румыны — 6.16,86.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Двойка парная
Утешительный финал
1. Россия (Илья Кондратьев, Андрей Потапкин) — 6.13,73
2. Новая Зеландия — 6.15,51
3. Румыния — 6.16,86
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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