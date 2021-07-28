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Кондратьев и Потапкин стали лучшими в утешительном заплыве на Олимпиаде

02:36
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Российская двойка Илья Кондратьев и Андрей Потапкин выиграли утешительный финал на Олимпийских играх. Они показали время — 6 минут 13,73 секунды. Таким образом, россияне заняли 7 место на Олимпиаде.

Вторыми в утешительном филе стали представители Новой Зеландии — 6.15,51, а замкнули тройку румыны — 6.16,86.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Двойка парная

Утешительный финал

1. Россия (Илья Кондратьев, Андрей Потапкин) — 6.13,73

2. Новая Зеландия — 6.15,51

3. Румыния — 6.16,86

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события