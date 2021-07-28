Питиримова и Курочкина стали 6-ми в утешительном финале двоек на Олимпиаде

Австралийская двойка показала лучший результат в утешительном финале на Олимпийских играх. Вторыми стали француженки, а замкнули тройку итальянки.

Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли 6-е место. Таким образом, они заняли 12 место на Олимпиаде.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка парная

Утешительный финал

1. Австралия — 6.57,71

2. Франция — 6.58,52

3. Италия — 6.58,88

6. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.01,83