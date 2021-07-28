Питиримова и Курочкина стали 6-ми в утешительном финале двоек на Олимпиаде
02:30
Австралийская двойка показала лучший результат в утешительном финале на Олимпийских играх. Вторыми стали француженки, а замкнули тройку итальянки.
Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли 6-е место. Таким образом, они заняли 12 место на Олимпиаде.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Двойка парная
Утешительный финал
1. Австралия — 6.57,71
2. Франция — 6.58,52
3. Италия — 6.58,88
6. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.01,83
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