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Питиримова и Курочкина стали 6-ми в утешительном финале двоек на Олимпиаде

02:30
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Австралийская двойка показала лучший результат в утешительном финале на Олимпийских играх. Вторыми стали француженки, а замкнули тройку итальянки.

Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли 6-е место. Таким образом, они заняли 12 место на Олимпиаде.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Двойка парная

Утешительный финал

1. Австралия — 6.57,71

2. Франция — 6.58,52

3. Италия — 6.58,88

6. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.01,83

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события