Австралийская четверка с олимпийским рекордом выиграла золотые медали в Токио
04:00
Австралийки выиграли соревнования распашных четверок на Олимпийских играх в Токио. Они показали в финале время 6 минут и 15,37 секунды, что является олимпийским рекордом.
Вторыми в финальном заплыве стали представительницы Нидерландов — 6 минут 15,71 секунды. Замкнули тройку ирландские спортсменки — 6 минут 20,66 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Четверка распашная
Финал
1. Австралия — 6.15,37 ОР
2. Нидерланды — 6.15,71
3. Ирландия — 6.20,66
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