Австралийская четверка с олимпийским рекордом выиграла золотые медали в Токио

Австралийки выиграли соревнования распашных четверок на Олимпийских играх в Токио. Они показали в финале время 6 минут и 15,37 секунды, что является олимпийским рекордом.

Вторыми в финальном заплыве стали представительницы Нидерландов — 6 минут 15,71 секунды. Замкнули тройку ирландские спортсменки — 6 минут 20,66 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Четверка распашная

Финал

1. Австралия — 6.15,37 ОР

2. Нидерланды — 6.15,71

3. Ирландия — 6.20,66