Австралийцы завоевали золотые медали Олимпиады в четверках
04:31
Австралийская четверка выиграла финальный заплыв на Олимпийских играх в Токио. Она показала время — 5 минут 42,78 секунды.
Второй стали румынские гребцы — 5 минут 43,13 секунды. Замкнули тройку итальянцы — 5 минут 43,6 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Четверка распашная
Финал
1. Австралия — 5.42,78
2. Румыния — 5.43,13
3. Италия — 5.43,60
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