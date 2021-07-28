Австралийцы завоевали золотые медали Олимпиады в четверках

Австралийская четверка выиграла финальный заплыв на Олимпийских играх в Токио. Она показала время — 5 минут 42,78 секунды.

Второй стали румынские гребцы — 5 минут 43,13 секунды. Замкнули тройку итальянцы — 5 минут 43,6 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Четверка распашная

Финал

1. Австралия — 5.42,78

2. Румыния — 5.43,13

3. Италия — 5.43,60