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Французы с олимпийским рекордом выиграли золотые медали в парных двойках

03:38

Французские гребцы выиграли финальный заплыв парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время 6 минут и 0,33 секунды, что является олимпийским рекордом.

Второй место заняли спортсмены из Нидерландов, показавшие время 6.00,53. Замкнули тройку китайцы — 6.03,63.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Двойка парная

Финал

1. Франция — 6.00,33 ОР

2. Нидерланды — 6.00,53

3. Китай — 6.03,63

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Евгений Козинов все материалы автора

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