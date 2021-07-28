Французы с олимпийским рекордом выиграли золотые медали в парных двойках
03:38
Французские гребцы выиграли финальный заплыв парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали время 6 минут и 0,33 секунды, что является олимпийским рекордом.
Второй место заняли спортсмены из Нидерландов, показавшие время 6.00,53. Замкнули тройку китайцы — 6.03,63.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Двойка парная
Финал
1. Франция — 6.00,33 ОР
2. Нидерланды — 6.00,53
3. Китай — 6.03,63
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