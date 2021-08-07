«В России клевещут на Ашрам? Пусть сначала перестанут есть допинг». В Израиле реагируют на российский гнев в художественной гимнастике

Израильтянам не понравилось то, что говорили в нашей стране о сенсационной победе Линой Ашрам над сестрами Авериными.

Главная звезда художественной гимнастики россиянка Дина Аверина по итогам личного многоборья закончила Олимпиаду в Токио второй, а ее не менее звездная сестра Арина — четвертой. Зато олимпийское золото сенсационно выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая раньше ни разу не побеждала даже на чемпионатах мира. У нас болельщики посчитали несправедливым тот факт, что за падение ленты у Ашрам снизили гораздо меньше баллов, чем Авериной за узелок на этом предмете. В соцсетях и со стороны российских политиков началось возмущение и требование лишить Линой медали, что в Израиле не осталось незамеченным.

Русские не умеют проигрывать

Израильский спортивный портал Sport5 выпустил материал с заголовком «В России в ярости: «Судьи лишили Аверину золота». Там они также процитировали комментарий депутата Госдумы Виталия Милонова для «СЭ» (на самом деле, почти все местные СМИ использовали его цитату): «Израильтянка выступила отвратительно! Просто стыдно смотреть! Это не легкая атлетика, а художественная гимнастика. Россиянам бы такое не простили. Думаю, что спортсменка из Израиля должна отказаться от такого результата. Это будет правильно. Иначе это будет позор. Она победила нечестно», — сказал Милонов.

Под материалом много гневных комментариев уже со стороны израильских болельщиков:

«Русские не умеют проигрывать, стыдное поведение. Линой Ашрам — настоящая чемпионка, отличное спортивное поведение».

«Пусть прежде, чем открывать рот, перестанут есть допинг».

«Немного водки, и это пройдет».

Местные, увидев российскую реакцию на победу их спортсменки, пошли еще в Twitter отвечать на критику Милонова, Винер-Усмановой и других. Вот что там пишут израильтяне:

«Россия, верните все медали ваших одурманенных спортсменов, которые выиграли золото благодаря анализам мочи, которые были заменены через дыру в стене, а затем Линой Ашрам также вернет медаль».

«Кто-нибудь знает, что это за страна «Россия», в которой клевещут на Линой Ашрам? Я не помню, чтобы страна с таким названием участвовала в Олимпийских играх».

Израильтяне сами не ожидали медали Ашрам

При всем гневе стоит отметить, что в Израиле о такой золотой медали даже мечтать не могли. Видимо, для них эта победа настолько значима, что они не могли не отреагировать на наши жалобы на судейство. После победы Ашрам в местном издании Calcalist в подробностях рассказали, почему победа Ашрам — это шок для страны. Ее даже назвали «неестественным талантом» и «неприродным». Как аргумент они приводят тот факт, что почти никто не выигрывал медали в гимнастике за пределами Европы, а в стране не развита индустрия гимнастики.

В итоге все сводится к тому, что только целеустремленность и упорство помогли спортсменке завоевать медаль, потому что она не родилась в нужных для этого условиях. Ее цитата из интервью:

«Когда я был маленькой, то мои тренеры действительно не думали, что я достигну высокого уровня. Но я прогрессировала одна, медленно, а другие девушки завершали карьеру ... У них тоже был больший потенциал, но они ушли, а я продолжила. Я отдавала себя, чтобы достичь высочайшего уровня, и для меня не имело значения, какие требуемые стандарты были для этого вида спорта», — сказала она.

Посмотрим, подтвердит ли она свой статус чемпионки Олимпиады на других соревнованиях.