Олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун об Играх в Токио, сестрах Авериных и Ирине Винер-Усмановой.

Маргарита Мамун

Родилась 1 ноября 1995 года в Москве

Олимпийская чемпионка (2016)

Семикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2015)

Четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015)

Четырехкратная победительница Универсиады (2013)

Чемпионка Европейских игр (2015)

Телевидение

— На Олимпиаде вы будете сотрудничать с Первым каналом, комментировать художественную гимнастику. Был уже опыт работы у микрофона?

— Да, в 2018-м на Юношеских Олимпийских играх. Как раз на Первом канале.

— Что комментировали?

— Художественную гимнастику. Поддерживала с комментаторской позиции Амину Василовну Зарипову, своего тренера, и ее ученицу Дарью Трубникову.

— Как готовитесь к эфиру?

— В начале года ходила к преподавателю по технике речи. Ну а сейчас сконцентрирована на сборе информации о гимнастках, их программах, каких-то любопытных фактах, статистике. Все-таки в Токио еду как эксперт. Работать буду в паре с Павлом Занозиным.

— Когда вылетаете?

— 4 августа. Соревнования у «художниц» стартуют 6-го. Пока же пересматриваю старые трансляции, заодно уточняю у знакомых, что они хотели бы услышать в эфире, а что делать категорически не стоит.

— Вот с этого места поподробнее.

— Главное — не разговаривать во время выступления гимнасток!

— Самый необычный отзыв, который успели получить о своей работе на телевидении?

— Многие отмечали, что у меня приятный голос. Вот такой оценки совершенно не ожидала.

— Наши «художницы» давно приучили, что в мире им нет равных. В Токио будет то же самое?

— С каждым годом уровень художественной гимнастики растет. На Олимпиаде-2016 в групповых упражнениях мы опередили Испанию и Болгарию, но все было на грани. В этом олимпийском цикле конкуренция еще сильнее, могут случиться сюрпризы. Но я очень надеюсь, что наши девочки вернутся домой с золотыми медалями. Как и в личном многоборье, где выступят сестры Аверины. Их основная соперница — Линой Ашрам из Израиля.

— Ясно.

— Сейчас наша команда на сборе во Владивостоке. Знаю, какая там кипит работа. Девчонки в зале с семи утра до девяти вечера! Так было и перед Рио.

Сестры

— С сестрами Авериными вас можно назвать подругами?

— Знакомы давно, но отношения не настолько близкие. В Новогорске, когда я выступала, мы тренировались в разное время.

— Найдете три слова, чтобы охарактеризовать Дину и Арину?

— Они хоть и близняшки, но по характеру отличаются. Дина — хладнокровнее, более упрямая, невероятно целеустремленная. Из категории людей, которые не готовы никому отдать победу. У Ариши с бойцовскими качествами тоже порядок. Но она мягче, нежнее, в этом плане похожа на меня.

— Внешне как их различаете?

— У Дины более острые черты лица. Когда общаешься с Авериными, сразу понимаешь, кто есть кто, — именно по внутренним ощущениям, которые описала.

— У Дины 13 побед на чемпионатах мира. У Арины — четыре. В чем Дина лучше?

— В стабильности. Совершала меньше ошибок. Зато месяц назад на чемпионате Европы в Варне в личном многоборье выиграла Арина.

— Это может повлиять на расклад сил в Токио?

— Безусловно. Предолимпийский чемпионат Европы — важнейший турнир. Особенно в таком субъективном виде спорта, как художественная гимнастика. Что ж, тем интереснее!

— Так кто из них фаворит номер один?

— Трудно сказать. Дина — самая титулованная гимнастка планеты на данный момент. Но если Олимпиаду выиграет Арина, для меня это не станет сюрпризом.

— Что на ковре умеет Арина из того, что не может Дина?

— У каждой гимнастки свои образы и коронный набор элементов. К примеру, Арина крутит повороты в затяжке, а Дина — в боковом. Обе выполняют сложнейшие ловли предмета. В то же время надо понимать, что при новых правилах — без карточек, с открытой оценкой — девочкам труднее выделиться. Сейчас у всех очень динамичные упражнения. Обратила внимание, что почти никто не выступает под лиричные музыкальные композиции. Наоборот, стараются до предела усложнить программу, успеть побольше за 1 минуту и 30 секунд. Раз нет фиксированных ограничений в десять баллов, на первый план выходят скорость и темп.

Конкуренция

— Доктор Дзукаев, лечивший Авериных, рассказывал мне: «Между сестрами отношения настолько трепетные, что поражаешься. Однажды спросил Дину: «Как ты уживаешься с Ариной? Она же твой главный конкурент!» Дина улыбнулась: «Что вы! Нет между нами конкуренции. Наоборот, каждая из нас переживает за сестру больше, чем за себя. Мы радуемся друг за друга, поддерживаем во всем, мотивируем...»

— Да, они действительно как единое целое. Это всегда бросалось в глаза. И на тренировках, и на соревнованиях. Здорово, что в Токио Аверины отправятся вместе.

— Про соперничество двух великих лыжниц — Елены Вяльбе и Любови Егоровой знающие люди говорили: «Война на грани ненависти». В художественной гимнастике на вашей памяти такое случалось?

— Если и было, то очень давно. Гимнастки старшего поколения, в том числе Ляйсан Утяшева, рассказывали в интервью, что в сборной кто-то из девчонок строил козни. Но я не сталкивалась. У меня и с Яной Кудрявцевой (вице-чемпионка Рио. — Прим. «СЭ») были прекрасные отношения, никогда не желали друг другу зла. Хотя многие не верили, говорили: «Да ладно, не притворяйтесь, какие вы подружки...» А я отвечала, что в нашем виде спорта главный враг — ты сам. И если проиграл, винить должен только себя.

— Мудро.

— В других дисциплинах спортсмены приезжают на сборы, проводят две-три недели — и по домам. А мы с детства в Новогорске растем. Все делаем вместе — тренируемся, учимся, едим, гуляем, кочуем с турнира на турнир... Мы реально как сестры! Отсюда и теплая атмосфера в команде.

— Ирина Винер-Усманова, переболевшая коронавирусом, по рекомендации врачей пропустит Олимпиаду в Токио. Проблема?

— Нет. Ирины Александровны и в Рио не было, но она все контролировала, мы постоянно общались по видеосвязи. Наблюдала за нашими тренировками по мониторам: на одном — я, на втором — Яна, на третьем — групповички. Так даже удобнее, любая помарка как на ладони. Ну а на соревнованиях Ирина Александровна была со мной до последнего. Я уже шла выступать, а она с экрана кричала в спину: «С Богом!» Уверена, сейчас гимнастки будут готовиться по той же схеме.

Пловцы

— Как вам жесткие антиковидные правила в Токио? Все передвижения — в олимпийском периметре, без свободного выхода в город...

— Это надо принимать как данность. Такие времена. Самое главное — Игры состоятся. Возможно, обидно тем, кто впервые оказался в Токио. А я была там раз пять или шесть — на клубном чемпионате мира. Успела изучить достопримечательности. Шикарные виды, которые выкладывают в соцсетях спортсмены, едва заселившись в Олимпийскую деревню, мне хорошо знакомы.

— Из-за строгих ограничений не было мысли вообще отказаться от поездки в Токио?

— Ну что вы! Олимпийские игры — праздник, к которому всегда хочется быть причастным. В любом качестве. Поэтому на предложение Первого канала согласилась с радостью. Кстати, когда Дина Аверина узнала, что лечу в Токио, первым делом уточнила: «Ты в зале комментируешь?» — «Да, конечно». — «Супер! Хоть кто-то из наших будет рядом...»

— Перед вылетом вам придется пять дней подряд сдавать тесты на коронавирус.

— Ничего страшного. Нашим спортсменам придется тяжелее. Единственное, о чем жалею, — не смогу повидаться с подругой, которая живет в Токио.

— Как насчет вакцинации?

— Пока воздерживаюсь. Высокий титр антител.

— Когда переболели?

— В январе. Муж — бессимптомно, а у меня была ломка, температура. Но недолго. Обоняние и чувство вкуса не пропадали. В общем, легко отделались.

— Не считая художественной гимнастики — за какими соревнованиями в Токио планируете следить?

— В первую очередь за плаванием. Не забывайте, мой муж Александр Сухоруков — серебряный призер Олимпиады в Пекине в эстафете 4х200 вольным стилем. Так что будем вдвоем болеть за Владимира Морозова, нашего друга, и остальных ребят. Спортивную гимнастику и теннис тоже с удовольствием посмотрю. Да мне все интересно! Даже скейтбординг, серфинг и скалолазание, впервые включенные в олимпийскую программу.

— Они-то чем привлекли?

— О скейтбординге знаю не понаслышке — когда-то брат профессионально занимался этим видом спорта. Серфинг — штука зрелищная, любопытно, как поступят организаторы, если не будет волн. А в скалолазании, где выступит Юлия Каплина, десятикратная рекордсменка мира, у нас реальные шансы на медали. Еще мы с мужем обожаем «Формулу-1». Жалко, что она вне олимпийской программы.

— Из участников Игр в Токио кто-то был на вашей свадьбе?

— Кажется, нет. Володю Морозова приглашали, но из-за этапов Кубка мира приехать не смог. Как и Саша Красных. Из пловцов на свадьбе была старая гвардия — Андрей Гречин, Никита Лобинцев... Они уже закончили карьеру.

— Зато продолжает выступать Юлия Ефимова.

— Такие спортсмены заслуживают колоссального уважения. Для Юли это четвертая Олимпиада! В Пекине с медалью не сложилось, в Лондоне завоевала бронзу, в Рио — два серебра. Надеюсь, из Токио привезет золото. Будем болеть за Юлю всей душой.

Рецепт

— Сейчас много разговоров о спартанских условиях в Олимпийской деревне. В номерах ни холодильника, ни телевизора, кровати из картона, тесные туалеты. А как было в Рио?

— На Олимпийских играх и универсиадах спортсмены всегда живут скромно. Это объяснимо. Все конструкции должны легко разбираться, чтобы их после окончания соревнований можно было без вреда для экологии утилизировать и сделать из Олимпийской деревни, например, жилой квартал. Но кровати и туалеты в Рио были нормальные.

— А холодильник?

— В общем холле. Вот телевизор отсутствовал даже там, но он и не нужен. Сегодня у всех смартфоны и айпады. Подключился к Wi-Fi — и смотри что хочешь.

— Вы уже смирились с тем, что на Олимпиаде у нас не будет ни флага, ни гимна?

— С этим сложно смириться. К тому же на днях МОК изменил олимпийский девиз. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Но без флага в новый девиз мы не очень-то вписываемся... Впрочем, гораздо важнее, что наших ребят допустили к участию в Играх. А то, что сестры Аверины, Ефимова, Ромашина, Ласицкене, Шубенков, Садулаев, Даниил Медведев и другие титулованные спортсмены представляют Россию, и так весь мир знает.

— Олимпийские игры для спортсмена — огромный стресс. Как побороть волнение накануне старта? Есть рецепт?

— Я искала его на протяжении всей карьеры. Нашла лишь перед Олимпиадой в Рио. Там была фантастически спокойна. Как никогда. Даже пугало, что совершенно не волнуюсь.

— Так что за рецепт?

— Со стороны напоминает медитацию. Закрываешь глаза на минуту, стараешься отключить голову, вообще ни о чем не думать. Получается не всегда, порой через 20 секунд тревожные мысли возвращаются, начинает штормить. Тогда повторяешь все снова и снова. Но и музыка в наушниках была для меня обязательной историей.

— Какая музыка?

— Что-то вдохновляющее. Мотивирующее. Душераздирающее. Меня разная музыка заводит — и рок, и Баста, и ноктюрны Шопена. Кстати, в Рио накануне выступления нас предупредили, что в зале ни у кого из делегации не может быть телефонов. Увидят в руках — дисквалифицируют!

— Ну и строгости.

— Я тоже удивилась. На других турнирах таких правил нет. А тут, наверное, хотели исключить связь с судьями. Разумеется, мобильники мы сразу попрятали. Я слегка запаниковала — как же без музыки на старт-то настраиваться? Выручил Саша.

— Будущий муж?

— Ну да. Как только отстрелялся в бассейне, помчался в центр Рио, купил плеер. С ним и готовилась к выступлению.

Обида

— Амина Зарипова после триумфа в Рио уговаривала вас не бросать гимнастику. Вы не прислушались. Почему?

— Решение осознанное, ни капельки не жалею. Я счастлива в семейной жизни. У меня муж, ребенок. Все хорошо! Еще до отъезда в Бразилию мы с Аминой Василовной разговаривали на эту тему, я понимала, что после Олимпийских игр точно заканчиваю. Когда выиграли, она надеялась, что передумаю. Однако оставаться на год или два ради победы на чемпионате мира не имело смысла. Олимпиада в Токио — другое дело. Но я отдавала себе отчет, что дотянуть до нее нереально. Плюс травмы замучили. Сильно болела спина, а стопа, которую в Рио перед выступлением всякий раз бинтовала, до сих пор беспокоит.

— Зарипова сообщила в интервью, что всерьез обиделась на вас. Какое-то время даже не разговаривали.

— Примерно полгода. Амина Василовна считала, что я не оправдала ее ожиданий. А я не могла понять, откуда вообще они взялись. Нельзя сказать, что мы совсем перестали общаться. Нас постоянно приглашали на совместные мероприятия, что-то обсуждали по рабочим вопросам. Но чувствовалось напряжение.

— Когда выветрилось?

— Я отправилась в Варшаву на озвучку документального фильма «За пределом». Который сняла обо мне перед Олимпиадой Марта Прус, польский режиссер. Посмотрела — и в слезах позвонила Амине Василовне. Да еще несколько фрагментов ей скинула. Вот тут она оттаяла. Наверное, вспомнила, через что мы прошли. И поняла, что второй раз я бы все это не выдержала.

— Пересматриваете «За пределом»?

— Видела дважды. Тогда, в Польше, и на премьере — на кинофестивале в Амстердаме. В дальнейшем приезжала на показы, но, когда начинался фильм, выходила из зала.

— Почему?

— Заново переживать те дни невыносимо. Мне же потом на сцену выходить, со зрителями беседовать, отвечать на вопросы. А я в слезах, носом хлюпаю... В зал возвращалась с финальными титрами.

Фильм

— Винер-Усманова в картине в выражениях не стесняется. Как же позволила режиссеру все это сохранить?

— Начнем с того, что я вообще не понимаю, как Ирина Александровна дала добро на создание фильма и настолько близко подпустила съемочную группу. Думаю, в 2014-м, когда подписывали контракт, никто не осознавал, во что мы ввязались. Ну а после Олимпийских игр, когда Ирина Александровна была в Израиле, Марта приехала к ней показать финальную версию. Ирину Александровну хватило на несколько минут...

— Пришла в ярость?

— Да. Сказала: «Я не буду это смотреть! Собирайте вещи и уезжайте!» В те дни я была на связи с Мартой, переживала за ее детище. Думала: «Господи, почти три года съемок — и все впустую?!» Но вскоре Ирина Александровна смягчилась. Возможно, в память о моем отце. У него был рак. Дождался моего возвращения из Рио, подержал золотую медаль. И умер на следующий день... Когда «За пределом» вышел в прокат, Ирину Александровну начали критиковать. Она расстроилась, даже хотела выкупить права на фильм, чтобы его нигде не показывали.

— И?

— Обошлось. Но мне жаль, что в картину не попало много позитивных моментов. Как Ирина Александровна во время тренировок рассказывала веселые истории, мы смеялись. Как после соревнований мне вручили автомобиль. Как в качестве подарка за успешное выступление на чемпионате мира Винер устроила нам с Яной Кудрявцевой каникулы. Позвонила и спросила: «Где хотите отдохнуть? Выбирайте любое место!»

— Почему это выпало при монтаже?

— Я режиссера не осуждаю. Набралось более двухсот часов отснятого материала, а у документального кино строго ограничен хронометраж. Конечно, чем-то пришлось пожертвовать. Марта придерживалась определенной сюжетной линии, хотела показать, что художественная гимнастика — это не только легкость и красота, которую мы демонстрируем на ковре, а тяжелый ежедневный труд. Уверена, она не хотела выставить Ирину Александровну в плохом свете.

— Что-то Марте снимать не позволили?

— В Бразилии на предолимпийском сборе я подцепила какой-то вирус, подскочила температура. Отвезли в больницу, лежала под капельницей. Марте хотелось поехать с нами, включить камеру, но тренеры запретили. Мы и сами не знали, чем все кончится. Пыталась и после Олимпиады прорваться ко мне домой. Не пустили. Папа был уже очень плох.

— Скажите честно: вам-то картина понравилась?

— Сложно оценивать ее со стороны. Это ведь моя жизнь, а не художественный фильм. Но то, что получилось мотивирующее кино, — здорово. Мне в соцсетях по сей день из разных уголков мира пишут люди, посмотревшие «За пределом». Не только спортсмены. А те, кто прошел через жизненные трудности, потерю близких. Отмечают, что фильм помогает не опускать руки. Читаешь такое и понимаешь — не зря снимали. А знаете, что самое удивительное?

— Что?

— Поначалу Марта снимала и меня, и Яну Кудрявцеву, но потом почему-то решила сосредоточиться на мне. Для Марты все сложилось идеально, я выиграла Олимпиаду, хотя фаворитом считалась именно Яна. Вообще я очень рада, что осталась такая память. Не про каждого снимается документальное кино.