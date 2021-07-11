Дина Аверина выиграла все виды в индивидуальном зачете, а групповички не без проблем, но справились.

World Challenge Cup. Личное многоборье: 1. Д.Аверина — 111,65. 2. Крамаренко — 104,75. 3. Веденеева (Словения) — 93,3.

Групповое многоборье. 1. Россия — 92,85. 2. Япония — 89,25. 3. Узбекистан — 88,75.

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой за месяц до начала соревнований по художественной гимнастике в Токио состоялся заключительный турнир перед Олимпиадой. Кубок вызова обычно проходил в Казани, но теперь его перенесли в Москву. В принципе, особой разницы, где проводить его, не было — зрителей на трибуны все равно не пустили. Так что в ход пошли записанные аплодисменты, хотя в остальном все было по-настоящему: судьи, баллы, выступления, открытие соревнований, мандраж и фотографы. Цель — еще раз проверить готовность сборной перед Играми.

Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Непобедимая Аверина

Полностью сделать это не получилось — буквально за день до начала с турнира снялась Арина Аверина. Правда, Ирина Винер-Усманова, главный тренер сборной, сразу сказала, что гимнастку просто решили больше поберечь из-за небольшой травмы. Но ее поездке на Игры ничего не угрожает.

Поэтому на Кубке вызова выступала ее сестра Дина и одна из запасных на олимпийский турнир Лала Крамаренко. Как призналась Аверина, сначала ей было тяжело выступать без сестры, но сейчас такая ситуация уже не первая. Арина всегда поддерживает Дину, звонит и пишет сообщения. Каких-то особых интриг ждать было неоткуда — в соревнованиях участвовало всего десять «художниц», а главных соперниц россиянок из Белоруссии, Израиля и Болгарии в Москве не было.

Тринадцатикратная чемпионка мира легко выиграла многоборье с ошеломляющей суммой в 111 баллов — Лала Крамаренко отстала почти на семь баллов. А Екатерина Веденеева из Словении — на 18. Оценки реально были запредельно высокими — на чемпионате Европы в Варне у Арины было на два балла меньше. Дина была в шоке, а Ирина Александровна попросила судить честно и справедливо:

— Оценки Дины зашкаливали, таких высоких никогда не было, и я судьям сказала, что легче утопить человека в ложке меда, чем в бочке дегтя, и попросила судить честно и справедливо.

Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Видимо, за Олимпийские игры в личном зачете переживать не приходится — Арина и Дина Аверины выглядят убедительными лидерами. В отдельных видах происходят некоторые сбои, и иногда побеждают гимнастки из других стран, но в Токио финалов не будет. Сама Дина пока поставила для себя цель «просто попасть на Олимпиаду» и выступать максимально спокойно, не думая о том, что это за турнир. Примерно так же, как на чемпионате мира в 2018 году.

На Кубке вызова тоже были ошибки в третий день соревнований, но они ни на что не повлияли. И без того сумасшедшей сложностью программ Дина уничтожила всех на московском турнире. А вот на Олимпиаде такое может не пройти — есть же еще Арина, Линой Ашрам, Боряна Калейн и многие другие. Достаточно вспомнить Игры в Рио — Яна Кудрявцева проиграла золото из-за обидной потери в булавах, хотя все ее считали однозначным фаворитом.

Награждение прошло в стиле антиковидных ограничений: медали и подарки выносились на пьедестал заранее, а гимнастки сами награждали себя. Все находились в масках и даже не пожимали рук. Вероятно, что-то такое будет и в Токио, так что привыкать стоит сразу. Зато в Москве было одно большое различие с олимпийским турниром — здесь поднимался российский флаг и звучал гимн страны. В Токио такого не будет — будем слушать произведение Петра Ильича Чайковского.

Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Проблемы групповичек

С личницами все примерно понятно — Аверины в Токио будут фаворитами, и без грубых ошибок вполне возможно брать золото и серебро. В групповых все гораздо сложнее. В последние годы россиянки выступают нестабильно — влияют и сложность упражнений из-за открытой оценки сложности, и постоянные тасовки в составе. Сейчас биться за титул едут три ветерана нашей сборной — Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк и Анастасия Татарева. Все три уже олимпийские чемпионки. У Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой пока таких титулов нет.

Нестабильность проявлялась и в Москве — упражнение с пятью мячами было отработано практически до автоматизма, оценки соответствовали. За 50 баллов в третий день соревнований! С тремя обручами и четырьмя булавами дело похуже — не получилось в многоборье, не до конца идеально оказалось в финале. Выиграть не помешало, но звоночек тревожный. В Рио тоже были проблемы — потеря в первом виде и героическое преодоление во втором.

Сборная России в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Состав наконец определился — скоро вся сборная вместе с запасными отправляется во Владивосток на двухнедельные сборы, где будет жить по времени Токио. Но в Японию отправится только основа — об этом говорили и Лала Крамаренко, и Ирина Винер-Усманова. Еще одна проблема — главный тренер на Олимпиаду не едет. Повторяется ситуация с Бразилией — там Винер тоже не было. Мониторить результаты и подготовку она будет по видеосвязи:

— У Ирины Александровны был такой же опыт в Рио. На одном экране тренировалась Яна Кудрявцева, на втором — Рита Мамун, на третьем была трансляция. И она так сообщала, кто сейчас выступает и кому скоро выходить. Сейчас у нас такой же опыт был на чемпионате Европы. Мы так же по видеосвязи общались. На одном экране она смотрела нас, на другом — трансляцию. Это не проблема, а, наоборот, выход из ситуации, — рассказывала Дина Аверина.

Для групповичек это кажется критичным — в финале Винер-Усманова постоянно кричала гимнасткам «Держи!» и другие поддерживающие слова, в Токио она так сделать не сможет. Получается, что предсказать исход событий вообще невозможно, а это всегда волнительно. С другой стороны, в Токио не будет зрителей. Аверина заметила, что это одновременно и хорошо, и плохо: поддержка всегда важна, но зато можно выйти как на контрольную тренировку и не нервничать.