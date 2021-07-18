Первая российская победа в Токио. Наших пловцов допустили на Олимпиаду, вопреки Родченкову

Вероника Андрусенко и Александр Кудашев прожили четыре безумно нервных дня.

В среду на нас обрушились ужасные новости. Двух российских пловцов отстранили прямо накануне выезда в Токио. Как сказал бы знаменитый каламбурист Виктор Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять». Мы уже привыкли к таким историям. На протяжении последних пяти лет они происходят перед каждым большим турниром. Перед Рио-2016 и Пхенчханом-2018 вообще заворачивались эпические судебные сражения. В основном они заканчивались драмой для наших спортсменов, хотя были и знаковые победы.

Карты в рукаве

Но, казалось, турбулентные времена подходят к концу. Россию уже жестко наказали, карьеры десятков спортсменов поломаны, и история вроде бы начала уходить в прошлое. По крайней мере, в последние годы наша страна по части допинга вполне себе примерная, а все санкции связаны с 2010—2015 годами. По сути, большая часть спортсменов из нынешних сборных тогда даже не выступала.

Однако в рукаве у ВАДА осталась парта карт. Те немногие, кто выступал на серьезном уровне 6 лет назад и ранее. Все эти люди потенциально в зоне риска. Потому что любой из них может быть в каком-то из списков базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В каком именно (будь это даже рейтинг любимых спортсменов Григория Родченкова) — никого не волнует. Любое упоминание чревато дисквалом. В этом виноваты и мы сами. Вместо того чтобы передать аутентичную базу ВАДА, как и договаривались, начали что-то подчищать и удалять. В итоге получили отсутствие флага и гимна вплоть до декабря 2022 года и приветы в виде дисквалификаций всех без разбора спортсменов, которые есть в копии оригинальной базы, украденной сподручниками Родченкова.

Упоминание в LIMS — это не приговор

В числе тех, кому не повезло там оказаться, — Вероника Андрусенко и Александр Кудашев. Сложно представить, что происходило в душе спортсменов, когда уже во Владивостоке, за считанные дни до вылета в Токио, на них обрушились такие новости. Это кошмар. Ведь совсем не факт, что у них будет еще одна Олимпиада.

Однако Россия, наученная горьким опытом прошлых лет, уже научилась разбираться с такими ситуациями. Если раньше подобные прецеденты вызывали шок, панику и безнадегу, то теперь президент ВФП Владимир Сальников в первом же комментарии заверил, что за ребят будут бороться. Оперативно был направлен иск в CAS. И уже через четыре дня прилетели приятные новости: спортивный арбитраж постановил допустить Андрусенко и Кудашева до Игр без права обжаловать это решение. Больше того, обоим пловцам будет выплачено по 1500 швейцарских франков на покрытие судебных расходов.

Это первая победа России в Токио. И она очень важна. Во-первых, другие международные федерации после прокола FINA, даже если у них есть кто-то из той самой базы данных, уже точно не будут наступать на те же грабли, так что нашим по этой линии уже ничего не грозит. Во-вторых, теперь понятно, что упоминание спортсмена в LIMS — это не приговор, как казалось совсем недавно. А там — сотни россиян, часть из которых уже дисквалифицирована, а по некоторым дела ведутся до сих пор. Оказывается, эти дела можно оспаривать.