Солдатова завершила карьеру. Еще полтора года назад она мечтала об Олимпиаде

Одна из самых популярных гимнасток России официально ушла из большого спорта.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что по состоянию здоровья прекращает выступления в большом спорте. 22-летняя спортсменка отметила, что продолжает связывать свою дальнейшую жизнь с гимнастикой, однако, видимо, уже не как профессиональная спортсменка. Также Солдатова, по всей видимости, продолжит развивать свою страницу в Instagram, которая имеет почти полмиллиона подписчиков и является одной из самых посещаемых в российском спортивном сообществе.

Чем Солдатова обосновала свое решение

— Официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет, — приводит заявление Солдатовой ТАСС. — На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать. Маленькой девочкой я пришла вместе с мамой и братом записывать его на спортивную гимнастику, а оказалось, что это секция для девочек. Кто же знал тогда, что это событие предопределит всю мою жизнь. Мне часто задают вопрос, когда я поняла, что талантлива, — до сих пор не поняла. Я уверена, что моя любовь вместе с трудолюбием и правильными людьми рядом помогли мне добиться всего.

— Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Она никогда никуда не денется из моей жизни, — подчеркнула спортсменка. — Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни, и именно в его пользу делаю свой выбор.

При этом гимнастка выразила слова благодарности тренерам, которые помогли в развитии ее карьеры: «Спасибо всем тем, кто был со мной на этом пути и прошел его вместе со мной. Отдельное огромное спасибо Ирине Александровне Винер-Усмановой, моему личному тренеру, Анне Вячеславовне Дьяченко и моим первым тренерам Ольге Николаевне Назаровой и Ирине Викторовне Киевец. Без вас я бы не стала той, кем являюсь сейчас».

Что у Солдатовой со здоровьем?

К сожалению, ключевым словом в заявлении Солдатовой является «здоровье». О проблемах в этой сфере у одного из лидеров сборной страны впервые стало известно в сентябре 2018 года. На финальном этапе Кубка вызова в Португалии гимнастка потеряла сознание во время исполнения программы. После этого инцидента девушка не поехала на чемпионат мира в Баку и больше с тех пор практически не принимала участия в соревнованиях. Президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова сообщила, что у Солдатовой «проявились определенные наследственные моменты на уровне ДНК, которые дали о себе знать в процессе взросления».

В ходе лечения и восстановления Александра публиковала много своих фотографий в Instagram не только из спортзала, создав многочисленный контингент поклонников, которые восхищались ее красотой и сексуальностью. Но в феврале этого года все фанаты были шокированы новостью о якобы имевшей место попытке девушки свести счеты с жизнью. Это случилось накануне московского этапа «Гран-при». Правда, затем информация о суициде была опровергнута, и Солдатова даже вышла на показательные выступления «Гран-при» (с повязкой на левой руке). Но некоторая тревога за психологическое состояние спортсменки осталась. А в мае этого года в интервью «РИА Новости» гимнастка подробно рассказала о своих переживаниях.

— В 2018-м я пропустила чемпионат Европы: сломанная нога. Плюс, когда тот год только начался, началась травля со стороны болельщиков: стали писать о том, какие сестры Аверины крутые и какая Солдатова медленная, она не должна быть лидером, Аверины лучше. И для меня это было шок: как, за что? Потом Аверина выиграла «Гран-при», затем выиграла чемпионат России, и все вот так вот пошло-пошло-пошло, — вспомнила Солдатова. — Добил меня чемпионат Европы: я выступила отлично, без ошибок в финале, но из-за новых правил у них был чуть-чуть лучше набор, буквально на две десятых, и так и получилось, что в итоге разница была крохотная. Помню, стою я на пьедестале, улыбаюсь, а у меня текут слезы.

— Потом пропустила чемпионат мира, это для меня тоже был удар, было очень тяжело. А потом возвращаться, восстанавливать свое имя, заново занимать место в сборной было очень тяжело. Неимоверно тяжело, — призналась Солдатова в интервью «РИА Новости». — И все это на фоне постоянных вбросов про то, что «Солдатова медленная, Солдатова уже изжила себя, а Аверины молодцы, посмотрите, они лучше всех, лучше Солдатовой». К сожалению, я завишу от чужого мнения. В 2017 году эти комментарии меня очень сильно подкосили психологически.

Как развивалась карьера Александры?

Солдатова стала двукратной чемпионкой мира в командных упражнениях еще в 2014 году, и на следующий год стала выступать на международном уровне в личном зачете. Но тогда первыми номерами сборной считались Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун, которые в итоге поехали на Олимпиаду в Рио. Все верили, что время Александры и сестер Авериных наступит в следующем олимпийском цикле. Но в 2017 году перед чемпионатом Европы Солдатова сломала стопу и выступала в Будапеште через боль. В 2018-м история повторилась. Правда, в итоге Александра сумела поехать на чемпионат мира и даже завоевать там свой единственный личный титул в упражнении с лентой. Но конкурировать с сестрами Авериными ей становилось все сложнее.

Все специалисты отмечали эффектную внешность Солдатовой, но ее высокий для гимнастики рост (170 см) вынуждал предпринимать дополнительные усилия для сохранения координации. Кроме того, в процессе взросления начались проблемы не только с костями. В конце концов именно они привели к обмороку в Португалии, после которого Александра толком так и не смогла вернуться. Безусловно, она еще продолжала тренироваться, но шансов на возвращение на уровень сборной у нее становилось все меньше. Особенно после переноса Игр в Токио, которое дало дополнительные возможности более юным конкуренткам. В конце концов Солдатова приняла честное решение об уходе.

При этом у Александры отличные перспективы для жизни после большого спорта. Благодаря своей популярности в Instagram она наверняка будет востребована во многих проектах, а возраст позволяет ей фактически начать жизнь заново. Правда, для этого необходимо научиться не слишком болезненно реагировать на хейтеров в соцсетях. Хотя минувший год наверняка много дал Солдатовой в этом плане, и теперь она прекрасно готова к роли звезды и за пределами помоста.