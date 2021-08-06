Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины показали два лучших результата в личном многоборье по итогам квалификации.

Олимпиада-2020

Индивидуальное многоборье. Квалификация

1. Дина Аверина — 106,300

2. Арина Аверина (обе — Россия) — 106,175

3. Линой Ашрам (Израиль) — 103,100

Соревнования по художественной гимнастике по традиции стоят в календаре Олимпийских игр ближе к концу турнира. И болельщики, ведущие подсчет медалей и делающие прогнозы, всегда отмечают эти даты крестиками, галочками и другими знаками — как особые.

Главная цель

Да, было бы лукавством говорить, что мы ожидаем от этого вида спорта чего-то кроме золотых медалей. Слишком давно наши великолепные «художницы» приучили нас к успехам, и теперь они воспринимаются как нечто обыденное. Скорее как нарушение привычного порядка будет воспринято какое-то другое место кроме первого.

Судите сами — оба золота в художественной гимнастике российская сборная стабильно забирает с 2000 года. При этом на трех из пяти предыдущих Игр наши спортсменки еще и делали победный дубль в личном многоборье. Алина Кабаева и Ирина Чащина в Афинах, Евгения Канаева и Дарья Дмитриева в Лондоне, Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева — в Рио.

Каждое исключение из правил очень болезненно еще и потому, что за ним обязательно стоит грубая ошибка, которая потом будет долго сниться спортсменкам. Как укатившийся от Кабаевой в Сиднее обруч, из-за которого Алина вместо золота получила только бронзу. Или уроненные Ольгой Капрановой в Пекине булавы, вообще стоившие ей олимпийской медали. С другой стороны, похожая осечка Кудрявцевой в Рио ниже второго места ее не опустила. А закрыть этот гештальт удается не всем: если Кабаева еще раз приехала на Игры и забрала свое золото, то Капранова завершила карьеру меньше чем через год после неудачи.

И пример Кабаевой сейчас скорее исключение — гимнастика развивается так быстро, что состав российской сборной в личных видах программы кардинально обновляется каждый олимпийский цикл. После Рио ушли из спорта и Кудрявцева, и Мамун, а на смену им пришли сестры Аверины.

За пять лет Дина успела стать 13-кратной чемпионкой мира, Арина — четырехкратной. Эта Олимпиада, которую они ждали на год дольше положенного, должна стать венцом карьеры 22-летних гимнасток. На пятки им уже наступает новое поколение, например, дочь известного в прошлом футбольного вратаря Лала Крамаренко. И даже жаль, что титул олимпийской чемпионки может получить только одна из сестер.

Такие разные Аверины

Конечно, нельзя сказать, что у россиянок совсем нет конкуренток. Конечно, есть, и сильные. Прежде всего это белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос, израильтянка Линой Ашрам, болгарка Боряна Калейн. Но Аверины сейчас на таком уровне, что если обходиться без грубых ошибок, то они сильнее любой из соперниц. Высокая скорость, насыщенность программ элементами, филигранная техника — в этом сейчас Дине и Арине равных нет. Что и подтвердила квалификация.

В начале которой еще и Ашрам преподнесла подарок россиянкам — в самом конце первой программы у нее «убежал» обруч, и она откатилась в середину второго десятка. Израильтянка взяла реванш, став лучшей в упражнении с мячом — единственном, где базовая сложность у нее выше. Но это был локальный успех, догнать сестер было уже нереально. Калейн получила невысокие оценки за упражнения с лентой, Салос — за булавы. Конечно, и у Дины с Ариной не обошлось без нескольких неточностей, но терять предметы они не собирались.

Кстати, хотя Аверины и близнецы, они все-таки разные. По темпераменту, по программам, по образам.

— Дина — хладнокровнее, более упрямая, невероятно целеустремленная. Из категории людей, которые не готовы никому отдать победу, — говорила в недавнем интервью «СЭ» Мамун. — У Ариши с бойцовскими качествами тоже порядок. Но она мягче, нежнее, в этом плане похожа на меня.

Арина Аверина. Фото Reuters

Более того, Аверины отличаются и от самих себя от предмета к предмету. У Арины классическая «Жар-птица» Стравинского, «Кармен-сюита» Бизе и тут же рядом задорная песня итальянских партизан «Белла чао» и музыка из саундтрека к Тарантино. Дина начинает с немного хулиганской композиции рокеров АС/DC в аранжировке классического скрипача Дэвида Гаррета, а продолжает строгой «Патетической симфонией» Чайковского.

На протяжении всего олимпийского цикла чуть сильнее сестры выступала Дина, но при этом на недавнем чемпионате Европы личное многоборье осталось за Ариной. Это важный фактор в предстартовых раскладах. Впрочем, в Токио в первых трех видах судьи поставили Дину выше сестры, лишь в ленте за счет более высокой сложности выше была Арина — за исполнение баллы оказались одинаковыми.

В итоге предыдущего запаса хватило, чтобы Дина оказалась выше на 0,125 балла, тогда как Арину от Ашрам отделило более трех. Теперь у девушек есть чуть меньше суток — а в субботу они выйдут на старт с чистого листа. Десять лучших во главе с двумя россиянками.