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Винер-Усманова: «Кто был ниже, тот стал чемпионом Олимпиады, кто был выше — облился слезами обиды»

07:31
8 августа. Токио. Российские гимнастки с серебряными медалями. Фото Getty Images
8 августа. Токио. Российские гимнастки с серебряными медалями. Фото Getty Images
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала серебряные медали российских гимнасток в групповом многоборье.

— Вы будете делать запрос в Международную федерацию?

— Я ничего не буду делать. Это должен делать Олимпийский комитет. Если сама федерация на своем сайте пишет, как убрать гегемонию России, то что я буду говорить? Это нужно писать Томасу Баху. Кто был ниже, тот стал чемпионом. Кто был выше, тот облился слезами обиды, и поэтому двукратная чемпионка мира Дина Аверина осталась за бортом.

Смотрю, что синхронистки выиграли. Дай бог здоровья. Вижу, что судьи там более боязливые и, как сказала Алина Кабаева: «Долго совещались на то, как пойти на сделку с совестью». Они долго боролись со своей совестью и наконец не победили.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.

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Данил Алешин все материалы автора

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