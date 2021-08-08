Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала серебряные медали российских гимнасток в групповом многоборье.

— Вы будете делать запрос в Международную федерацию?

— Я ничего не буду делать. Это должен делать Олимпийский комитет. Если сама федерация на своем сайте пишет, как убрать гегемонию России, то что я буду говорить? Это нужно писать Томасу Баху. Кто был ниже, тот стал чемпионом. Кто был выше, тот облился слезами обиды, и поэтому двукратная чемпионка мира Дина Аверина осталась за бортом.

Смотрю, что синхронистки выиграли. Дай бог здоровья. Вижу, что судьи там более боязливые и, как сказала Алина Кабаева: «Долго совещались на то, как пойти на сделку с совестью». Они долго боролись со своей совестью и наконец не победили.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.