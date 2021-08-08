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Винер-Усманова о поражении россиянок в финале Олимпиады: «Гегемонию нельзя так остановить, только судейскими манипуляциями»

07:22
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянок в финале командного многоборья Олимпийских игр в Токио.

«Тот, кто со мной вчера разговаривал, прекрасно должен помнить, что я вчера сказала, что это сегодня случится. Уже на отборочных соревнованиях было понятно, что Болгарию тянут и что гегемонию России надо остановить. Так было написано на сайте Международной федерации и это было прямое задание к тому, что произошло вчера с Диной Авериной, которая вчера стала героем интернета и соцсетей. Она так подняла патриотический дух нашей страны, что ее так убрали нагло. Сегодня все это произошло сразу.

Еще полтора месяца назад на ЧЕ Россия выиграла у Болгарии в многоборье и выиграла золотые медали, а сегодня моментально на самом сильном виде, когда у Болгарии на первом упражнении слабее мячи, сразу на балла три сделали разницу. Это ужасно. Гегемонию нельзя так остановить, только судейскими манипуляциями", — сказала Винер-Усманова.

Россиянки в финале уступили команде Болгарии, набрав 90,400 балла.

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Данил Алешин все материалы автора

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