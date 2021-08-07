Винер допустила возможность ухода из сборной России по художественной гимнастике
14:30
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о своем будущем в национальной команде.
«Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством. Я люблю этот вид спорта за то, что это грань с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла», — сказала Винер «СЭ».
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