Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Винер допустила возможность ухода из сборной России по художественной гимнастике

14:30
Теги:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о своем будущем в национальной команде.

«Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством. Я люблю этот вид спорта за то, что это грань с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла», — сказала Винер «СЭ». 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Винер-Усманова: «Судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью. Это было просто позором»
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: финал Россия — Франция, расписание и результаты 7 августа
Такая Франция — худший соперник для финала Олимпиады. Но наши волейболисты как команда — крепче
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события