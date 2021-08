«Победительница политических игр». Россияне хейтят израильтянку Ашрам после победы на Олимпиаде в Токио

Израильская гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото на Олимпиаде в Токио, получила огромное количество ненавистых комментариев от россиян в Instagram.

Под ее последним постом, опубликованном 19 июля, после ее победы на Играх-2020 появилась масса комментариев на русском языке. Их основная мысль — несправедливость победы Ашрам.

Напомним, что второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла. Линой выиграла золото (107,800), однако при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Вот некоторые комментарии на русском языке

kseni_a731: «Ничего личного, всего лишь политика, друзья...»

angiegaise: «Dina is the best and everyone knows it». (Дина лучшая, и все это знают).

sadlili: «С судейской победой».

olgaluxf: «Купили и судей. Надеюсь это будет твое последнее соревнование».

__goodnees__: «С позорной победой».

olgaluxf: «Аверины лучше и чистые девочки с душой».

iana8812: «Сколько твоя победа стоит? Позор тебе».

artem_merkel88: «Через сколько закроет комментарии ?».

olgaluxf: «Вас бог накажит и тебя Ашрам и твою мерзкую федерацию!».

olgaluxf: «Подружкам твоим из судейства отольется».

iana8812: «Чтобы это было твое последнее выступление!».

mommy_and_me.metrika: «Золотая медалька с привкусом говна».

erzebethlais: «За уши тянут на Олимпиаде такую посредственность».

polina.13.18: «Подавись своей нечестной победой».

chingachgoogle: «Ты же понимаешь, да? что это не настоящая олимпийская медаль?».

_asphodel_mignonette: «Не радуйся своему липовому успеху. Наши девочки нагнут тебя на ЧМ и Европы».

tikhoonova: «Могла быть достойно третьей, будешь позорно первой».

mommy_and_me.metrika: «Победительница политических игр».

ls_yana.14: «Стыдно носить такую грязную медаль».