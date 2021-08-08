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В Госдуме назвали хамским и наглым судейство во время командного многоборья на Олимпиаде

08:53

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» судейство во время командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Я считаю, что кроме возмущения должны быть заявления на более серьезном уровне, а точнее со стороны Российской Федерации в связи с беспрецедентными, наглого и абсолютно хамского судейства», — сказал Милонов «СЭ».

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла и стали серебряными призерами Олимпиады. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.

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Данил Алешин все материалы автора

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