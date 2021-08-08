В Госдуме назвали хамским и наглым судейство во время командного многоборья на Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» судейство во время командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Я считаю, что кроме возмущения должны быть заявления на более серьезном уровне, а точнее со стороны Российской Федерации в связи с беспрецедентными, наглого и абсолютно хамского судейства», — сказал Милонов «СЭ».