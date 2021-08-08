Гимнастка Татарева прокомментировала серебро в групповом многоборье Олимпиады в Токио
08:24
Российская гимнастка Анастасия Татарева прокомментировала второе место в групповом многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио (Япония).
«Мы уже вс понимали даже после первого вида. Но нам все равно говорили бороться до конца и делать все, что от нас зависит. Поэтому мы вышли и показали свою программу. Нужно было делать свое дело, не обращая внимания ни на что», — цитирует Татареву пресс-служба ОКР.
По итогам соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.
Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.
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