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Гимнастка Татарева прокомментировала серебро в групповом многоборье Олимпиады в Токио

08:24
Сборная России по художественной гимнастике. Фото ОКР.
Сборная России по художественной гимнастике. Фото ОКР.
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Российская гимнастка Анастасия Татарева прокомментировала второе место в групповом многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Мы уже вс понимали даже после первого вида. Но нам все равно говорили бороться до конца и делать все, что от нас зависит. Поэтому мы вышли и показали свою программу. Нужно было делать свое дело, не обращая внимания ни на что», — цитирует Татареву пресс-служба ОКР.

По итогам соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.

Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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