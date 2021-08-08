Полякова: «Сборная России по художественной гимнастике выступала в Токио с боевым настроем»

Трехкратная чемпионка мира Ксения Полякова высказалась о выступлении россиянок в групповом многоборье художественной гимнастики в финале Олимпиады в Токио (Япония).

«Сегодня был очень нервный день, после вчерашнего даже представить себе не могу, что чувствовали сегодня девочки, — сказала Полякова. — Но они вышли с боевым настроем, упражнение с пятью мячами было выполнено безупречно. Мне кажется, что оценка могла бы быть чуть повыше. В обручах и булавах была небольшая ошибка, но для меня наши девочки — самые лучшие всегда», — цитирует Полякову ТАСС.

По итогам соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.

Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.