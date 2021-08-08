Хоркина: «Необходимо использовать роботов, у которых нет сердца, чтобы искоренить предвзятое судейство»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина предположила, как можно улучшить систему судейства на Олимпийских играх.
«Видимо, назрела ситуация, когда настало время принимать меры, — сказала Хоркина «СЭ». — Чтобы искоренить предвзятое судейство, надо обратиться к «умникам». Давайте использовать роботов-судей, у которых нет сердца, и рука не дрогнет. И с совестью все в порядке. У роботов будет заведена определенная программа, которая учитывает все правила и надбавки. Человек может не совладать с совестью или неприязнью. Пришло время подумать о роботах. Эта ситуация с судейством наводит на какие-то очень странные мысли. Это просто первое, что приходит в голову. Только так, наверное, можно убрать несправедливое судейство».
По итогам командных соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.
Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.
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