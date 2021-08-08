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Хоркина: «Необходимо использовать роботов, у которых нет сердца, чтобы искоренить предвзятое судейство»

11:37
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина предположила, как можно улучшить систему судейства на Олимпийских играх.

«Видимо, назрела ситуация, когда настало время принимать меры, — сказала Хоркина «СЭ». — Чтобы искоренить предвзятое судейство, надо обратиться к «умникам». Давайте использовать роботов-судей, у которых нет сердца, и рука не дрогнет. И с совестью все в порядке. У роботов будет заведена определенная программа, которая учитывает все правила и надбавки. Человек может не совладать с совестью или неприязнью. Пришло время подумать о роботах. Эта ситуация с судейством наводит на какие-то очень странные мысли. Это просто первое, что приходит в голову. Только так, наверное, можно убрать несправедливое судейство».

По итогам командных соревнований сборная России завоевала серебряные медали, проиграв Болгарии. Бронза у команды Италии.

Вчера, 7 августа, российские гимнастки сенсационно не взяли золотые медали. Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — только четвертая.

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Артем Бухаев все материалы автора

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